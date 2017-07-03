Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Сколько стоит налогоплательщикам парад в Минске
Чаму 3 ліпеня ня можа быць Днём Незалежнасьці?
В Киеве появились плакаты, объясняющие, как не заболеть «Путиным головного мозга». Фотофакт
Билеты на парад не хотят брать даже даром
«Когда Мясникович убеждает Данкверта в том, что ему в Беларуси ничего не грозит, поневоле вспомнишь Баумгертнера»
Как россияне зарабатывают на возведении атомной станции в Островце
Менскае «Дынама» выйшла на поле ў вышымайках. Фотафакт
«Выбирая белорусское направление, китайцы решают свои (а не наши!) проблемы»
Невыносимая жестокость: Как пытают в России
Игроки могилевского «Днепра» по дороге на матч помогли пострадавшим в ДТП
Будслаўскі фэст сабраў тысячы вернікаў. Фотафакт
Как 3 июля работает общественный транспорт в Минске
Украинскую журналистку не впустили в Беларусь
3 июля по северо-востоку пройдут дожди, возможны грозы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лица Меркель, Макрона и Клинтона во время прощания Медведева с Гельмутом Колем. Фотофакт
Как корова Лукашенко перечеркнула будущее IT-страны
О чем пожалел Лукашенко
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Колесников: «Я не понял сначала, почему Лукашенко так насупился при этих словах»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
Колесников: «Я не понял сначала, почему Лукашенко так насупился при этих словах»
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Дворец наслаждений
Обнаженные супермодели в одном календаре
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
03.07.2017
Алена Антонова
Билеты на парад не хотят брать даже даром

В сообществе в Фейсбуке, где белорусы отдают даром вещи, появилось объявление том, что пропадают билеты на парад.

Очереди из числа желающих не наблюдалось. Лишь один участник сообщества попросил билет.

Какой была реакция большинства отреагировавших на объявление? Приведем комментарии.

- А что там делать?

- Пусть пропадают.

- Неужели билеты на парад продаются? И их покупают?

- Где раздают эту хрень? Или насильно раздают для создания видимости?

- Их бесплатно на предприятиях дают.

- Наверняка не дают, а с угрозами заставляют взять и обязательно присутствовать.

- Все возможно, но нам только предлагали. Это все для массовки делается.

- И даром не нужны.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:21)
Главное
«Лукашенко снимает сливки с чужих идей и мозгов»
Шендерович: «Россияне тяжело больны. Укол инфекции сделан и процесс поддерживается Кремлем»
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY