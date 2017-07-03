Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудили ситуацию с ограничениями поставок белорусской продукции на российский рынок.

Об этом Михаил Мясникович сообщил в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ.

Встреча Мясниковича и Данкверта состоялась 30 июня на полях ВГС союзного государства.

– Он в какой-то степени признает, что где-то «в сети» попали не совсем те, что когда выявляли тех, кто работает не совсем честно и порядочно за компанию попали и те, кто не допускал нарушений, - рассказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович в беседе с Данквертом обратил внимание на необходимость оперативного устранения ограничительных мер в отношении предприятий, которые не допускали нарушений. При этом спикер подчеркнул, что действующая система позволяет это делать.

По словам Мясниковича, Данкверт согласился с тем, что рассмотрение документов, которые направляет белорусская сторона Россельхознадзору, порой сильно затягивается.

- Он согласился, что документы, которые предъявляет белорусская сторона в подтверждение качественных товаров, все-таки российской стороной рассматриваются слишком долго и обещал принять соответствующее решение, - рассказал Мясникович.

Он также подчеркнул, что не все решает исключительно руководитель, должна работать система. Отвечая на вопрос, возможен ли приезд Данкверта в Беларусь в ближайшее время, Михаил Мясникович отметил, что этот вопрос обсуждался.

- Я ему сказал, приезжайте, не бойтесь, никто вас трогать не будет, - рассказал спикер.

Политолог Александр Федута прокомментировал событие в Фейсбуке:

- Когда Мясникович убеждает Данкверта в том, что ему в Беларуси ничего не грозит, поневоле вспомнишь Баумгертнера, который был арестован после переговоров с Мясниковичем...