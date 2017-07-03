Как россияне зарабатывают на возведении атомной станции в Островце

Сколько белорусского используется в строительстве БелАЭС?

Фото Дмитрий Брушко, TUT.by

Главная стройка в современной истории Беларуси ведется российским подрядчиком — Группой компаний ASE — и на российский кредит. Предполагалось, что в освоении многомиллиардных ресурсов найдется участок работ для белорусских субподрядчиков, а также будут максимально использованы белорусские материалы и оборудование.

Насколько активно работают белорусы на стройке века и есть ли «белорусское» в БелАЭС, выяснило Завтра твоей страны, изучив архив закупок, связанных с поставками материалов и услуг для нужд БелАЭС.

Мы составили топ-10 крупнейших сделок в первом полугодии 2017-го.

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