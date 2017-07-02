Почему не стоит обольщаться из-за слов Лукашенко о БНР

Как, собственно, и самому главе государства, заявившему о невозможности свободы под чужим протекторатом.

Слова Александра Лукашенко о создателях Белорусской Народной Республики, пусть и без упоминания имен и названий, были мгновенно растиражированы белорусскими СМИ.

Неожиданно комплиментарная характеристика в адрес «некоторых деятелей, одухотворенных высокими идеями», разделила мнение журналистов и историков: от осторожного оптимизма, до скепсиса.

Вряд ли стоит подозревать журналистов с многолетним стажем в политической наивности. Речь здесь, скорее всего, в эффекте неожиданности. Тем же, кто вдруг всерьез воспринял слова главы государства о БНР, достаточно вспомнить, чем в этом году в Минске закончился День Воли, отмечаемый в честь провозглашения Белорусской Народной Республики.

В феврале Лукашенко уже говорил о роли Полоцкого княжества и необходимости «здорового национализма» в учебниках. Появятся ли такие учебники — бабушка надвое сказала. А пока что нынешние школьные учебные материалы вызывают у историков тихий ужас.

Вряд ли стоит напоминать о том, каким образом и благодаря кому в стране поменялась символика, а язык титульной нации оказался у опасной черты.

Впрочем, и самому главе государства не стоит сильно обольщаться, говоря о том, что творцы БНР так и не поняли, что обретение независимости под протекторатом кайзеровской Германии невозможно.

Кому, как не ему, подписавшему всевозможные интеграционные договоры с Россией, приведшему страну к тотальной зависимости от российских энергоресурсов и кредитов, не знать о цене жизни под крылом могущественного союзника.