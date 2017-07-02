Дельфина, Найка Борзова и Бьянку не впустили в Украину

Российские музыканты попали под запрет из-за посещения аннексированного Крыма.

Российские музыканты Дельфин (Андрей Лысиков) и Найк Борзов не попали в Украину на фестиваль на фестиваль Atlas Weekend.

«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо», — написал в фейсбуке Дельфин. В результате участники группы были вынуждены выступать без солиста.

О запрете въезда в Украину в соцсетях написал и Борзов:

«Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины.

Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ».

Уроженка Минска Бьянка (Татьяна Липницкая) также не попала на территорию Украины из-за выступления в Крыму. На странице в Instagram она сообщила, что не сможет выступить в Одессе.

«Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц, и что за мероприятия там происходили», — написала певица.