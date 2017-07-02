День вышиванки: с помпой в Минске, скромно в Барановичах
В столице праздник второй год организуют власти.
2 июля в Минске и Барановичах отметили День вышиванки. В столице организаторами выступили городские власти и БРСМ, в Барановичах — активисты движения «За свабоду».
В Минске День вышиванки отметили праздничным парадом, ярмаркой и концертом.
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На празднике присутствовали министр культуры Борис Светлов, экс-помощник президента Максим Рыженков, первый секретарь БРСМ Андрей Беляков, глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский и другие.
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В Барановичах празднование проходило гораздо скромнее. Здесь позвучали песни и стихи на белорусском языке, победители викторины получили сувениры с национальной символикой, пишет «Intex-press».
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