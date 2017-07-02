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Общество
02.07.2017
Салiдарнасць
Игроки могилевского «Днепра» по дороге на матч помогли пострадавшим в ДТП

 Футболисты дождались приезда медиков, прибыв на игру за час до стартового свистка.

Фото fcdnepr.by

Игроки ФК «Днепр» из Могилева по дороге на матч со «Слуцком» стали свидетелями ДТП. Аавария произошла на 47-м километре трассы Могилев-Бобруйск.

Подробности происшествия сообщаются на официальном сайте клуба.

«Накануне наша команда прибыла на матч в Слуцк чуть менее, чем за час до стартового свистка. И на это у нас была весомая причина — на наших глазах произошло серьезное ДТП», — говориться в сообщении.

В 100-150 метрах перед автобусом клуба автомобиль Opel Zafira слетел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

В автомобиле было три человека. Они ехали из Санкт-Петербурга в Бобруйск.

Фото fcdnepr.by

«Наша команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Наш врач Василий Трус оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. Также нашим водителем Виктором Тетеруковым было потушено возгорание, возникшее под капотом автомобиля. После этого мы дождались машину скорой медицинской помощи и помогли доставить туда пострадавших. И только после того, как скорая уехала мы отправились дальше в дорогу», — сообщает сайт «Днепра». Футболисты и тренерский клуб пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим ДТП.

 
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