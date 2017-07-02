Как 3 июля будет работать общественный транспорт в Минске

Городские власти предлагают в первую очередь пользоваться услугами метрополитена.

В период перемещения техники механизированной колонны через территорию города для проведения парада войск Минского гарнизона 3 июля (построение колонны на ул. Стариновской на участке от пр. Независимости до ул. Скорины в 05:00, движение по маршруту в 06:00) будут внесены изменения в трассы маршрутов общественного транспорта. В связи с чем городские власти предлагают в первую очередь пользоваться услугами метрополитена.

Так, в период с 05:00 до 06:30 изменятся следующие автобусные маршруты:

— № 306 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»; со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, пр. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей;

— № 86, 155 со стороны ул. Острошицкой по пр. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в обоих направлениях;

— № 99 от ст. м. «Уручье» до Военной академии по пр. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевской, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости в обратном направлении;

— № 139 со стороны пр. Независимости по ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях.

В период с 05:45 до 07:00 изменятся следующие троллейбусные маршруты:

— № 35, 41 со стороны ул. Радиальной по ул. Филимонова, ул. Кедышко до бульвара Толбухина;

— № 33, 34, 92 со стороны ул. Радиальной по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

— № 37 со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко в обоих направлениях;

— № 61 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянской, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кнорина до бульвара Толбухина в обоих направлениях;

— № 62 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянской, ул. Гинтовта, в обратном направлении без изменений.

В это же время автобусы и маршрутки будут двигаться по следующему расписанию:

— № 86, 155 от ул. Острошицкой по пр. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, ул. Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянской, ул. Гинтовта в обратном направлении;

— № 27 со стороны ДС «Ангарская-4» по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятской, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянской, ул. Руссиянова в обоих направлениях в скоростном режиме с выполнением остановочного пункта «Восток-2»;

— № 91 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Калинина в обоих направлениях;

— № 95 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

— № 34 со стороны ДС «Славинского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

— № 921 со стороны ул. Карбышева по ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

— № 113С со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградской в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко», а также «Короленко» в направлении ул. Кедышко;

— № 145С со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградской в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Севастопольский парк», «Кедышко»;

— № 77 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятской, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянской, ул. Руссиянова в обоих направлениях;

— № 306 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»;

— № 139 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, ул. Всехсвятской, ул. Городецкой, ул. Шафарнянской, ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях;

— № 20С, 59 со стороны ул. Столетова до р/к «Академической»;

— № 37 со стороны ДС «Карбышева» по ул. Волгоградской, ул. Кедышко, до бульвара Тобухина; со стороны ул. Платонова — до р/к «Академической»;

— № 13 со стороны ДС «Зеленый Луг — 6» по ул. Кедышко до бульвара Толбухина;

— № 100 со стороны ул. Чкалова по трассе автобусного маршрута № 111 до пл. Победы;

— № 115Э со стороны Логойского тракта до бульвара Толбухина с разворотом по ул. Волгоградской по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградской и выполнением остановочного пункта «Кедышко»;

— № 1455-ТК со стороны конечного пункта «Великий Лес» по ул. Рогачевской, пр. Независимости, ул. Шафарнянской, ул. Городецкой, ул. Всехсвятской, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградской;

— № 1547-ТК со стороны ул. Московской по пр. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайской, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академической, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Скорины, ул. Основателей, ул. Минская (Колодищи) до остановочного пункта «Радиоцентр» в обоих направлениях;

— № 1064-ТК со стороны ул. Московской по пр. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайской, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академической, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Седых в обоих направлениях;

— № 1151-ТК со стороны ул. Московской по пр. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайской, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академической, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградской в обоих направлениях;

— № 485-ТК, 1540-ТК со стороны ул. М. Богдановича в направлении Комаровского рынка по ул. Сурганова, ул. Я. Коласа, ул. В. Хоружей; в обратном направлении без изменений;

— № 1409-ТК — отменяется выполнение рейса отправлением с конечного пункта «Ст. м. «Пл. Я. Коласа» в 06:54;

— № 1097-ТК со стороны ул. Радиальной по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

— № 1543-СК — отменяется выполнение рейсов отправлением с конечного пункта «Ст. м. «Уручье» в 06:39, 06:55;

— исключается выезд на пр. Независимости автобусов пригородных маршрутов логойского направления с организацией их движения в направлении ДС «Славинского» по ул. Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с выполнением остановочного пункта «Восток-2».

На время выдвижения колонны по ул. Основателей, ул. Стариновской, пр. Независимости, а также возврата в военный городок Уручье по ул. Орловской, ул. Сурганова, пр. Независимости, ул. Стариновской, ул. Основателей работа автобусных маршрутов № 13, 18, 19, 24, 26, 29, 31, 37, 38, 44, 136, 59, 68, 76Э, 77, 86, 89Э, 91, 99, 100, 105, 113С, 115Э, 131, 133, 139, 145С, 155, 172Э, 306, 485-ТК, 921, 929, 905, 1024-ТК, 1053-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1097-ТК, 1146-ТК, 1151-ТК, 1153-ТК, 1280-ТК, 1346-ТК, 1409-ТК, 1540-ТК, 1543-ТК, 1455-ТК, 1547-ТК и троллейбусных маршрутов № 12, 14, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 46, 53, 61, 62, 68, 92 на других участках будет приостанавливаться.

При выполнении рейсов отправлением с конечных остановочных пунктов «Национальный аэропорт Минск» и «АВ «Центральный» в период с 05:00 до 14:00 движение автобусов маршрутов № 300Э и 1400-ТК организуется через ст. м. «Могилевская» с исключением продажи билетов на эти рейсы с остановочного пункта «Ст. м. «Уручье». При выполнении указанных рейсов в направлении г. Минска будет предусмотрено выполнение остановочного пункта «Ст. м. «Могилевская».

В период с 12:00 до 16:00 на участке проспекта Машерова от пр. Победителей до ул. Даумана будут выставлены образцы военной и гражданской техники, принимавшие участие в параде.

Эта техника после парада прибудет по ул. Орловской, ул. М. Богдановича, пр. Машерова и уедет по пр. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, пр. Победителей, ул. Орловской, ул. Сурганова, пр. Независимости. Во время прибытия и ухода колонны будет предусмотрена кратковременная остановка движения всех видов транспорта по трассе следования выставочной техники.

Горожанам следует учитывать данную информацию при планировании своих поездок и выборе маршрута движения.