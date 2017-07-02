Водка и шаурма: The Prodigy презентовали клип, снятый в Воронеже

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как 3 июля будет работать общественный транспорт в Минске
Украинскую журналистку не впустили в Беларусь
Футбалісты мінскага «Дынама» выйдуць на матч з «Віцебскам» у вышымайках
Как заставить сотрудников работать больше за меньшие деньги
Лукашенко вспомнил Полоцкое княжество и ВКЛ, обмолвился о БНР
3 июля по северо-востоку пройдут дожди, возможны грозы
Маскву зноў пужае беларусізацыя
Все, что вы хотели знать о НАТО
Лукашенко: «Я с Путиным абсолютно согласен»
Лица Меркель, Макрона и Клинтона во время прощания Медведева с Гельмутом Колем. Фотофакт
Романчук: «Мне неизвестно ни одно предприятие, которое лично Кобяков и правительство спасли»
Кіраўніца футбольнага клуба — Случаку: «Адказваю вам на беларускай мове, пераступіўшы праз сябе»
Пьяный водитель из Украины тараном прорвался в Беларусь
В поздравлении с Днем независимости Лукашенко вновь заговорил о революциях
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
«Стараемся даже в поликлинику не ездить — не за что купить лекарства»
«Завезли столько хлама в страну». Лукашенко посоветовал России не закупать коров на Западе
В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат
Пострадавшая от телеколдунов белоруска добилась возбуждения уголовного дела
В Несвиже строители повредили браму конца XVIII в. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Колесников: «Я не понял сначала, почему Лукашенко так насупился при этих словах»
VIP-эмоции: Лукашенко напряженно слушал Путина, Семашко «спал»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Веселый Лукашенко и главные редакторы российских СМИ
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Дворец наслаждений
Обнаженные супермодели в одном календаре
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
02.07.2017
Водка и шаурма: The Prodigy презентовали клип, снятый в Воронеже

Видео на песню «Mindfields» снято от первого лица.

Британская группа The Prodigy опубликовала музыкальное видео на песню «Mindfields», которое было снято в Воронеже. Ролик выпустила студия Renegade Cinema, он снят от первого лица. По сюжету, воронежский фанат The Prodigy собирается на их концерт, а по пути в клуб пьет водку и ест шаурму, сообщает Медуза.

Группа не впервые представляет музыкальное видео от первого лица. Подобным образом записан клип на песню «Smack My Bitch Up» из альбома «The Fat of the Land» (1997).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Лукашенко снимает сливки с чужих идей и мозгов»
Шендерович: «Россияне тяжело больны. Укол инфекции сделан и процесс поддерживается Кремлем»
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY