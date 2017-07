Водка и шаурма: The Prodigy презентовали клип, снятый в Воронеже

Видео на песню «Mindfields» снято от первого лица.

Британская группа The Prodigy опубликовала музыкальное видео на песню «Mindfields», которое было снято в Воронеже. Ролик выпустила студия Renegade Cinema, он снят от первого лица. По сюжету, воронежский фанат The Prodigy собирается на их концерт, а по пути в клуб пьет водку и ест шаурму, сообщает Медуза.

Группа не впервые представляет музыкальное видео от первого лица. Подобным образом записан клип на песню «Smack My Bitch Up» из альбома «The Fat of the Land» (1997).