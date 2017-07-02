Украинскую журналистку не впустили в Беларусь

Посольство Украины готовит ноту протеста.

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Корреспондента «Украинской правды» Оксану Коваленко не впустили в Беларусь. Инициатором запрета на въезд является Россия, утверждает журналистка.

Подробности инцидента Аксана Коваленко описала на своей странице в фейсбуке:

«Теперь я точно знаю, что мне запрещён въезд в Россию. Ну я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам. Но РФ и Беларусь же «союзные государства», а потому сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад.

Белорусские пограничники тщательно скрывали причину, никаких уведомлений на красивой бумажечке А4 тоже не давали. Да и то, что именно в РФ я нежелательна и именно РФ — инициатор, я сама одним глазком подсмотрела у них в базе, когда они мой паспорт проверяли. А пограничники все твердили, что это все мои умозаключения про РФ, а они просто «союзное государство» и въезд мне запрещён в Беларусь.

Опросили, зачем я ехала в Минск. Вещи мои проверили, сфоткали фас и профиль. «Ой, может отойдите немножечко, а то прямо на фоне матраса получается», — попросил меня пограничник.

«Так я ещё и позировать вам должна? Может улыбнуться? «Уточку" сделать или язык показать?» — не удержалась я.

На вопрос, а зачем им это, если все равно не пускают, сослались на какой-то приказ, который и показать не смогли. В общем, без скандалов, но с моим ехидством отправили меня домой.

Значит, на могилу к Пал Героичу я так и не попаду((((».

Посольство Украины в Беларуси подготовит ноту протеста по факту запрета на въезд украинской журналисте. Об этом к комментариям к записи Коваленко сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Нашего полку прибыло. Я единственная, у кого после скандала появилась бумажка, что в Беларусь мне можно въезжать, а в РФ запрещено. Но наше посольство ноту о запрете въезда журналиста сделает», — написала Геращенко.

Запреты, высылки и ноты

Напомним, что в конце июня посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство — 2017». Ранее посол заявил, что на последних белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство - 2017» наблюдатели смогли увидеть только «театрализованное представление», а сами учения прошли без международного наблюдения.

В феврале этого года власти приняли решение депортировать из Беларуси украинского поэта Сергея Жадана. В дело вмешался МИД страны, но скандал уже получил международный резонанс.

Ранее из Беларуси был выслан украинский журналист Виталий Сизов.