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Экономика
02.07.2017
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Как заставить сотрудников работать больше за меньшие деньги

На какие ухищрения идут компании в кризис, чтобы, уволив одних сотрудников, заставить других  работать лучше.

Замаскированные сокращения

Чаще всего сокращения работников камуфлируются под увольнение по собственному желанию. Около половины опрошенных компаний именно так расстаются с рядовыми сотрудниками и специалистами, а 35% — и с менеджерами тоже.

«Мы понимаем, что это показатель скрытых способов сокращения», — прокомментировали полученный результат авторы исследования «Управление человеческими ресурсами в бизнес-организациях».

Продолжение статььи читайте здесь.

 
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