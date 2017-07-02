Как ФСБ с ГРУ воюет

Разоблачение хакерской группы «Шалтай-Болтай» — следствие противостояния двух силовых структур.

В последние годы Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба РФ терпит провал за провалом. Списки работающих под прикрытием гуляют по интернету, сотрудников высылают после шпионских скандалов, высокопоставленные разведчики гибнут при странных обстоятельствах, а все руководство спецслужбы сидит под американскими санкциями.

Грушники связывают это не только с успехами зарубежной контрразведки, но и с подрывной деятельностью родной ФСБ. Их ответкой чекистам, как выяснил Центр управления расследованиями (ЦУР), стало разоблачение хакерской группы «Шалтай-Болтай» и ее куратора — полковника ФСБ Сергея Михайлова.

ЦУР передает с линии спецфронта и подсчитывает потери обеих сторон.

«Такой подставы в истории ГРУ еще не было»

Массовый слив работающих под прикрытием военных разведчиков (на сленге грушников — «пиджаки») произошел 15 июля 2014 года на российском сайте «Военные материалы» (Warfiles.ru), где появился материал некоего Владимира Колпакова «Война в шпионской триаде Путина».

Статья быстро была удалена. В ней рассказывалось о том, что между российскими спецслужбами идет ожесточенная подковерная война за финансовые потоки, а Владимир Путин с самого прихода в Кремль последовательно уничтожает лучшие кадры ГРУ.

Цитата: «Несмотря на то что несколько лет назад ГРУ очень значительной частью растворилось в ФСБ, на Лубянке считают, что этого недостаточно. ФСБ не дают покоя зарубежные активы ГРУ, которые и по сей день представляют собой подпольные бизнес-империи».

А в заключение автор Колпаков, казалось бы, выступающий на стороне ГРУ, неожиданно выложил список 79 российских военных разведчиков, работающих под прикрытием в США, Европе, Азии и Южной Америке.

Как известно, еще с советских времен военно-техническим и политическим шпионажем, а также диверсионной деятельностью в зарубежных странах занимались ГРУ и Первое главное управление КГБ СССР (ПГУ, с 1992 года переименовано в Службу внешней разведки).

Сотрудники ГРУ и ПГУ числились в советских посольствах и внешнеторговых предприятиях советниками, представителями, водителями и техническими специалистами.

После развала СССР многие министерства и ведомства были упразднены, из них произошли крупные государственные корпорации и компании такие как «Рособоронэкспорт», «Газпром», «Аэрофлот», куда «пиджаков» и прикомандировали.

Заметку Колпакова с «Военных материалов» вместе со списком грушников успели перепечатать десятки российских и иностранных сайтов, на специализированных форумах началось обсуждение.

К примеру, на одном из популярных украинских сайтов выяснили, что фигурирующий в списке Константин Г. ранее работал по церковной линии в Киеве, а теперь числится советником в посольстве Молдовы, а Владимир К. был представителем «Аэрофлота» в Нидерландах, а затем его перевели в Вашингтон.

Как рассказал источник ЦУРа в Минобороны, «такой подставы в истории ГРУ еще никогда не было» — «все мужики ходили в шоке».

По данным базы «СПАРК», владельцем сайта «Военные материалы», на котором Колпаков выложил список сотрудников ГРУ, является зарегистрированное в Ижевске ООО «ВО-Медиа», его соучредители — бывший милиционер Андрей Ермилов, бизнесмен Павел Соломатин и студийный фотограф Вадим Смирнов.

Помимо «Военных материалов» «ВО-Медиа» принадлежат информационные ресурсы «Военное обозрение», «Политобозрение» и домены yarusskii.ru, rospolitics.ru, politobozrenie.ru и politmos.ru.

Соучредители называют себя патриотами и антилибералами, публикуют соответствующие материалы об угрозах России со стороны США и НАТО и о событиях на Украине.

ЦУР дозвонился фотографу Смирнову:

— Вы знаете автора Колпакова? И как такая статья появилась на вашем сайте?

— У нас сотни авторов и я не помню такого. Скорее всего, статья не наша и была размещена в рубрике «Мнения» — туда может попасть все что угодно. У нас были какие-то разборки с ФСБ, но так как мы им не враги, то просто удалили.

К поискам автора громкой утечки подключились Департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. По линии ЦИБ ФСБ оперативными мероприятиями занимался скандально известный куратор российского интернета полковник Сергей Михайлов, который в начале 2017 года был арестован за госизмену по «делу Шалтая-Болтая».

Так, со ссылкой на уголовную ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны) полковник Михайлов разослал грозные письма регистраторам доменов в зоне «RU» и «РФ» с требованием приостановить делегирование доменных имен различным сайтам — до удаления ими перепечатанной статьи Колпакова.

К примеру, по требованию ЦИБ ФСБ регистратор сайтов ООО «Регтайм» (Webnames) в сентябре 2015 года на трое суток заблокировал информационный ресурс «Открытый город» (Opentown.org), перепечатавший статью Колпакова.

При этом непосредственно владельцу сайта Алексею Коваленко из ФСБ не писали, и о требовании удалить статью он узнал из копии письма с Лубянки регистратору уже после блокировки. Удалив статью, он рассказал о произошедшем, выложив и копию письма.

«Допиваются до чертиков, дерутся, скандалят между собой из-за парковочных мест»

Матерясь на топорную работу ФСБ, грушники пошли по следу автора слива, к поискам были подключены несколько специализирующихся на IT-технологиях компаний, на самом деле являющихся засекреченными конторами ГРУ, либо конструкторскими бюро, сидящими на госзаказах Минобороны.

Таких контор в столичном регионе больше десятка.

Например, расположенная в Солнечногорском районе Подмосковья автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» («ПО КСИ»), попавшая в 2016 году за хакерские атаки на серверы Демократической партии США под американские санкции.

В неприметном двухэтажном особняке работа кипит круглосуточно, а на официальном сайте «ПО КСИ» можно узнать, что «в организации работает 100 сотрудников и коллектив представлен выпускниками Московского государственного института электронной техники — высококвалифицированными специалистами в области схемотехники, программирования и конструирования систем микроэлектроники с многолетним опытом работы».

В 2015 году выручка автономной некоммерческой организации составила 1,5 млрд рублей, а в 2016 году «ПО КСИ» выиграла госконтракты на 658 млн рублей, в том числе 531 млн рублей от ПАО «Туполев» на разработку оптико-электронной системы наблюдения для оснащения самолетов наблюдения Ту-214ОН.

Офис «ПО КСИ» в Андреевке. Фото ЦУР

В процессе расследования выяснилось, что писателя Колпакова в природе не существует, а статья пришла с электронного адреса, зарегистрированного в Молдавии. Причем, как сообщил наш источник, молдавские «фсбшники» отказались сотрудничать с ГРУ.

Что же касается фамилий некоторых «пиджаков», то они, возможно, были взяты из ежегодных отчетов госкомпаний, которые, согласно закону, подлежат обязательной публикации.

Установочные данные других грушников могли попасть в чужие руки, например, по месту регистрации из управляющих компаний ЖКХ или участковых избирательных комиссий.

Примеры тому есть: в марте этого года в Щукино полицейские разбудили «зависшего» на автобусной остановке наркозависимого продавца мужской парфюмерии.

При досмотре у него обнаружили списки и номера сотовых телефонов жильцов ведомственных домов Минобороны на улице Народного Ополчения, в которых живут сотрудники ГРУ и преподаватели Военной академии Министерства обороны РФ (раньше называлась Военно-дипломатическая академия). Очухавшись, продавец парфюма сообщил, что в период предвыборных кампаний будто бы подрабатывал агитатором от «Единой России» и бумаги с адресами избирателей просто завалялись в его сумке.

Как выяснилось, до 2014 года военные разведчики голосовали на избирательном участке № 3789, расположенном на территории Военной академии. Но из-за многочисленных фальсификаций и жалоб кандидатов его упразднили, и теперь военная разведка ходит голосовать в одну из школ в Щукино.

Ранее дома московских грушников обслуживала входящее в «Оборонсервис» скандально известная управляющая компания АО «Славянка», в дальнейшем признанная банкротом (в 2016 году гендиректор компании Александр Елькин осужден на 11 лет строгого режима. — ЦУР).

Сейчас хозяйством занимается зарегистрированное в Петербурге ООО «Сплав Т», по телефону которой нам сказали, что данные о жильцах кому попало не дают и посоветовали обратиться в «Единую Россию».

Руководитель щукинского исполкома ЕР Злата Чепурная. Фото Facebook

Партячейку единороссов в Щукино возглавляет основатель проекта «Команда «Звездный десант»» Злата Чепурная. В переписке она сообщила, что ничего не знает о задержании своего однопартийца или агитатора.

В ОМВД «Щукино» от комментариев отказались и перенаправили нас в пресс-службу столичной полиции. Кстати, мы поинтересовались у местных оперативников, как с криминальной обстановкой в домах грушников:

— Да как и все «сапоги» допиваются до чертиков, дерутся, скандалят между собой из-за парковочных мест, — по секрету рассказал один из оперов. — Один генерал, раньше работавший советником у Каддафи, помешался на религии и привел домой воровку, назвавшую себя православной журналистской из Львова. Короче, интервью длилось три дня, а потом она стырила его ордена и золотые монеты.

Другой пьяный «нелегал» (нелегальный разведчик — работающий под видом гражданина страны, в которой находится. — ЦУР) всю ночь пользовал проститутку, а утром пропали документы, охотничье ружье и две пары ботинок. Еще одного полкана мы приняли за попытку изнасилования пятиклассницы. Чуть шею этому гаду не свернули. Одна радость — эти хрущевки скоро снесут.

ЦУР выяснил еще одну любопытную подробность: за год до слива «пиджаков» на сайте «Военные материалы» в столице произошла целая серия квартирных краж и личных вещей из автомобилей у старших офицеров ГРУ. Так, в июне и декабре 2013 года портфели были похищены у полковников Л. и Б.

В полиции они сообщили, что «забыли их в автомобиле». Среди украденных вещей горе-разведчики указали морской офицерский кортик, авторучку Montblanc и служебные документы. Полиция злоумышленников так и не нашла.

Академия ГРУ на улице Народного ополчения. Фото Google Street View

«Сам по себе факт такой гибели даже для профессионального разведчика чем-то исключительным не является»

Кадровые сотрудники ГРУ оканчивают Военную академию Министерства обороны РФ (прежнее название — Военно-дипломатическая академия) в Москве на улице Народного ополчения (в/ч 22177, на языке грушников — «консерватория»).

В академии «музыканты» получают второе военное образование, предварительно кандидаты на протяжении трех лет проходят всестороннюю проверку на благонадежность и моральные качества. При «консерватории» имеются факультет иностранных языков, адъюнктура и высшие академические курсы, но основными считаются три факультета. 1-й факультет (стратегическая агентурная разведка) готовит резидентов под крышей посольств. Как правило, они числятся советниками, секретарями послов, либо торговыми представителями российских и зарубежных организаций.

В их задачи входит связь с «нелегалами», сбор сведений и вербовка агентуры. Так, в 2014 году из Франции был выслан полковник ГРУ 30-летний Виктор Илюшин.

По данным французского еженедельника Le Nouvel Observateur, полковник занимался вербовкой чиновников из ближайшего окружения бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Выпускники 2-го факультета (агентурно-оперативная разведка) после окончания учебы трудятся военными атташе за рубежом. К примеру, в декабре 2016 года за попытку госпереворота в Черногории в международный розыск был объявлен окончивший 2-й факультет «консерватории» сотрудник ГРУ Эдуард Шишмаков (пользовался документами на имя Широкова). До Черногории Шишмаков служил военно-морским атташе при российском посольстве в Варшаве и в 2014 году за вербовку польского военнослужащего был выдворен из страны, заявила прокуратура Черногории.

Окончившие 3-й факультет (оперативно-тактическая разведка), распределяются в штабы военных округов или командуют отдельными подразделениями за рубежом.

Пожалуй, самым известным выпускником этого факультета был заместитель начальника ГРУ генерал-майор Юрий Иванов, тело которого в августе 2010 года обнаружили у берегов Турции. Несколькими днями ранее он исчез во время купания на отдыхе в сирийском городе Латакия, где находится российская военная база.

«Российская газета» через два дня после похорон Иванова опубликовала заметку «Смерть генерала». Цитата: «Хотя о чем гадать? В минувшее лето людей, даже очень хорошо плавающих, утонуло огромное количество. И сам по себе факт такой гибели даже для профессионального разведчика чем-то исключительным не является».

Смерть Иванова обросла множественными слухами, некоторые военные эксперты предположили, что он утонул не без помощи братьев-сирийцев. Так, говорили, что генерал каким-то образом помог израильтянам отправить на тот свет отца-основателя сирийских спецслужб бывшего гауптштурмфюрера СС 98-летнего Алоиза Бруннера.

Во время Второй мировой войны Бруннер был правой рукой Адольфа Эйхмана, отвечавшего за массовое уничтожение евреев в концлагерях. Бежавшего от правосудия Бруннера приютил отец нынешнего президента Сирии Башара Асада Хафез.

После двух покушений израильских «чистильщиков» бывший гауптштурмфюрер СС лишился глаза и трех пальцев. Бруннер скончался в марте 2010 года, а через полгода утонул генерал Иванов.

В интервью «Собеседнику» историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный рассказал, что подготовка и обучение кадровых разведчиков — дорогое удовольствие: в общей сложности «пиджаков» готовят не менее пяти лет, а нелегального разведчика — десять.

Стоимость обучения одного военного атташе составляет млн, а «нелегала» — млн. Таким образом публикация «Колпакова» стоила стране несколько сотен миллионов долларов.

«Застрелитесь или уйдите в отставку»

Через год после слива в сеть резидентуры ГРУ в Минобороны разгорелся новый громкий скандал: на электронную почту министра обороны Сергея Шойгу пришло письмо от хакерской группировки «Анонимный интернационал» (он же «Шалтай-Болтай») с предложением застрелиться или подать в отставку. Свою «просьбу» хакеры обосновали тем, что им удалось взломать почтовый ящик помощницы бывшего начальника Департамента военного строительства генерала Романа Филимонова — 30-летней Ксении Большаковой и в их распоряжении оказались документы под грифом «Совершенно секретно»: пароли и доступы на служебные почтовые серверы Минобороны, планы и сметы строительства базы для ракет «Искандер-М» под Калининградом и личная переписка некоторых «лампасников» из Генштаба.

Генерал Филимонов ранее занимал посты вице-губернатора Санкт-Петербурга, Московской области, потом перешел в Минобороны. Незадолго до того, как стало известно о взломе почты, он пересел в кресло руководителя Центральной дирекции по ремонту пути РЖД. Сейчас Филимонов занимает пост первого заместителя председателя ПАО «ФСК ЕЭС».

Еще работая в Петербурге, чиновник не раз становился героем публикаций в местных СМИ, а в 2010 году во время морской прогулки с компанией по Финскому заливу упал за борт яхты и получил открытые переломы обеих голеней и закрытый перелом бедра.

Свою помощницу Большакову Филимонов привез из Петербурга, а до этого девушка трудилась журналисткой в небольших изданиях и Госстройнадзоре.

В начале июля 2015 года лот с почтовой перепиской Большаковой был выставлен на продажу на «Бирже информации», позже «Шалтай-Болтай» выложил скриншоты нескольких писем.

Пока руководство Минобороны решало, как реагировать на происходящее, хакеры 7 августа 2015 года опубликовали открытое письмо начальнику ДВКР ФСБ генерал-полковнику Александру Безверхнему. Цитата: «Мы с сожалением убедились в полной некомпетентности сотрудников ряда подразделений Министерства обороны РФ в области информационной безопасности, а если говорить более конкретно — в преступной небрежности.

Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru, mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ.

С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран».

В конце своего послания «Шалтай-Болтай» предложил начальнику военной контрразведки ФСБ Безверхнему выкупить оцененный в 350 биткоинов (по курсу на дату письма — 6,2 млн руб.) архив помощницы Большаковой со скидкой 50%.

— Можете себе представить, что чувствовал Шойгу, когда директор ФСБ Бортников разложил перед президентом бумаги и стал докладывать об издевательском письме в контрразведку, сливе нашей резидентуры в интернет и хроническом бардаке в центральном аппарате Минобороны, — рассказал все тот же источник в военном ведомстве. — Вернувшись к себе в кабинет, Шойгу потребовал срочно найти тех, кто стоит за хакерами (о том, что разработку «Шалтая-Болтая» инициировал Шойгу, в феврале сообщала «Фонтанка»).

«Как только Льюис стал работать под крышей ФСБ, то потерял чувство опасности»

Руководил оперативной группой по делу «Шалтая-Болтая» заместитель начальника ГУ Генштаба РФ генерал Сергей Гизунов (ранее возглавлял специализирующийся на криптографии 85-й Главный центр специальной службы ГРУ (в/ч 26165), в 2009 году стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. В конце 2016 года Гизунов вместе с главой ГРУ и двумя его другими замами попал под санкции США).

Доклады напрямую шли главе ГРУ генерал-полковнику Игорю Сергуну, а после его скоропостижной смерти в январе 2016 года — генералу Игорю Коробову, возглавившему спецслужбу.

Военная разведка установила, что автором письма министру обороны Шойгу и в ДВКР ФСБ был один из основателей «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев (Льюис). Помимо взломов серверов Минобороны хакерам приписывают вскрытие аккаунта Twitter премьера Дмитрия Медведева, публикации личной переписки его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, вице-премьера Игоря Шувалова, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко, «повара Путина» Евгения Пригожина и телеведущего Дмитрия Киселева.

Удивились грушники, когда обнаружили, что Аникеев-Льюис завербован ФСБ, а его непосредственным куратором является руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ полковник Сергей Михайлов, боровшийся с распростанившими список резидентуры ГРУ сайтами.

Ко всему прочему военная разведка установила, что Михайлов имел негласные контакты с американскими спецслужбами. Как конкретно грушникам удалось вычислить хакеров и их куратора чекиста Михайлова, наш источник в Минобороны сообщить отказался.

Сказал только, что Шойгу обо всем доложил Путину и тот вызвал на ковер директора ФСБ Александра Бортникова.

После разбора полетов у Путина ФСБ взяло в оперативную разработку полковника Михайлова и его хакерскую агентуру. Вскоре в рамках уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации были арестованы члены «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев (Льюис), Александр Филинов и Константин Тепляков (Мартовский заяц).

Следом за госизмену арестовали самого Михайлова, его заместителя Дмитрия Докучаева (бывший хакер) и главу отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

По версии следствия, пользуясь служебным положением, они регулярно снабжали информацией представителей спецслужб США. Примером утечки СМИ называли переданные ЦРУ данные на владельца российской хостинговой компании King Servers Владимира Фоменко, с серверов которой в августе 2016 года осуществлялась кибератака на системы регистрации избирателей в штатах Иллинойс и Аризона.

Попутно лишился должности непосредственный руководитель Михайлова — начальник ЦИБ ФСБ генерал Андрей Герасимов, входивший в попечительский совет Лиги безопасного интернета. Организация создана главным спонсором Крыма и Донбасса и владельцем «Царьград ТВ», основателем инвестфонда Marshall Capital Partners Константином Малофеевым («Царьград ТВ» первым сообщил, что Михайлов являлся куратором и покровителем «Шалтая-Болтая», и его арест связан с делом хакеров).

В попечительский совет Лиги входит и управляющий директор «Лаборатории Касперского» Сергей Замков. На «Царьград ТВ» в качестве экспертов часто приглашают членов Лиги военных дипломатов, созданной отставными грушниками, застрявшими во временах холодной войны и продолжающими проповедовать советскую идеологию тех лет.

21 мая стало известно, что ФСБ установила тесно связанного с «Шалтаем-Болтаем» создателя «Биржи информации»—им оказался бывший главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» Андрей Некрасов, несколько лет назад получивший политическое убежище в Литве.

В 2013 году Некрасов был объявлен в розыск за вымогательство 2,5 млн рублей у руководства концерна «Калашников» за прекращение негативных публикаций. В 2015 году по запросу РФ его задержали на Кипре, но затем выслали в Литву.

Другим подельником Некрасова ФСБ называет Александра Глазастикова (Болтай), который непосредственно торговал компроматом (объявлен в розыск).

Корреспондент ЦУРа встретился в Лондоне с авторитетным хакером по прозвищу Аврора. Он не отрицал, что причастен ко многим взломам почтовых ящиков высокопоставленных чиновников и силовиков из России. Аврора восемь лет назад уехал из Петербурга в Чехию и возвращаться не планирует:

— Я знаком почти со всеми из «Шалтая-Болтая» и с Льюисом тоже. Как только он стал работать под крышей ФСБ, то потерял чувство опасности. Я его об этом несколько раз предупреждал, а он говорил, что все нормально и опасаться нечего.

А Некрасов вообще появился перед арестами и не при делах. Он только по части продажи информации и не в курсе всей технологии.

Теперь, чтобы ФСБ отчиталась перед Путиным, на них повесят все (в ближайшее время читайте полное интервью с Авророй. — ЦУР).

«Вместо того, чтобы успешно решать боевые задачи, мы отбиваемся от ФСБ»

Официальный представитель Минобороны от комментариев отказался. Зато корреспондент ЦУРа встретился с сотрудником ГРУ, который рассказал, как «ФСБ кошмарит военную разведку». В ГРУ Николай Ж. попал прямо с флота, окончив Черноморское ВВМУ им. Нахимова:

— Руководству страны постоянно шепчут на ухо: «ГРУ готовит военный переворот». При этом вся ответственность за Сирию и борьбу с терроризмом лежит на нас, — прихлебывает кофе моряк. — Получается, что вместо того, чтобы успешно решать боевые задачи, мы отбиваемся от ФСБ.

— Так вы же с госбезопасностью всегда были в контрах…

— Таких подстав раньше не было, а сейчас дело доходит до предательства. Вот возьмите ситуацию с нашими ребятами, которых слили в интернет. Где это видано, чтобы свои предавали своих? А кто надоумил этих хакеров из «Шалтая-Болтая» отправить письма Шойгу и в контрразведку?

— Вы уверены, что резидентуру ГРУ слили фсбэшники?

— А кому это еще выгодно? Нам пришлось ответить за их подлянки и подставы и засветить «Шалтай-Болтай».

— А еще пишут о подпольных финансовых империях ГРУ.

— Да какие там империи, все давно подмяли под себя лубянские ребята или мажоры из ФСО. Они только и умеют правильно докладывать наверх.

По оценкам военных экспертов, из 7 тысяч офицеров, служивших в ГРУ в советское время, сейчас в структуре осталось менее 2 тысяч. Расформированы 10 боевых бригад, спецназ ГРУ переподчинили командованию Сухопутных войск, ликвидированы почти все части радиоэлектронной разведки.

По интернету гуляет интервью ветерана военной разведки генерала Игоря Паринова, открыто называющего президента Путина «могильщиком ГРУ» и «самым успешным проектом западных спецслужб».

Особое беспокойство Кремля вызывают попавшие под сокращение бойцы спецназа ГРУ, которых долгие годы усиленно обучали устраивать военные перевороты, ликвидациям неугодных политических деятелей и диверсиям.

Пожалуй, самым показательным примером служит многосерийная эпопея бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, отбывающего тюремный срок в колонии. Сначала полковника обвинили в покушении на Анатолия Чубайса, но присяжные его оправдали. Затем Квачкова все же осудили за подготовку вооруженного мятежа.

По версии следователей ФСБ бывший спецназовец ГРУ вместе с соратниками планировал захватить оружие в нескольких воинских частях в Коврове и устроить поход на Москву.

Еще одна криминальная история, где фигурировал отставной грушник, случилась 5 августа 2015 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода: оперативники УФСБ вскрыли частный гараж и обнаружили автоматы Калашникова, штурмовые винтовки с оптическими прицелами, два пулемета, подствольные гранатометы, боеприпасы и даже переносной зенитный комплекс «Игла».

Вскоре был задержан владелец гаража, бывший полковник ГРУ Геннадий Коротенко, занимающий должность сотника в Волжском казачьем войске.

При обыске у сотника обнаружили пистолет «ПМ», из которого в 2014 году в подмосковной Икше расстреляли соучредителя кипрской компании Clinolina Holdings Limited (владеет несколькими предприятиями по производству химической продукции и санитарно-гигиенической бумаги) 56-летнего Николая Мартынова.

По версии следствия бизнесмена заказал его деловой партнер Антон Ерохин и за убийство заплатил экс-грушнику 1 млн рублей. На допросе Коротенко заявил, что склад с оружием принадлежит не ему, а некоему случайному знакомому, взявшего в аренду гараж.

Знакомого, разумеется, не нашли, и вопрос, с какой целью хранился арсенал, остался открытым.

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Уже заканчивая материал, мы решили посмотреть в соцсетях, как сложилась судьба грушников, которых слили на сайте «Военные материалы»: некоторые по-прежнему трудятся советниками в посольствах, представителями госкомпаний за рубежом, а других отозвали в Россию и они ушли в госструктуры или частный бизнес. Особенно трогательной и одновременно типичной нам показалась история одного бывшего «пиджака». Тот устроился в систему ЖКХ в Петербурге и по свидетельству жены «каждый день приходит домой на рогах».

*В 2010 году ГРУ было переименовано в Главное управление Генштаба РФ, но новая аббревиатура так и не прижилась.