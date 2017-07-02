Если не власть, то кто

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Как 3 июля будет работать общественный транспорт в Минске
Украинскую журналистку не впустили в Беларусь
Футбалісты мінскага «Дынама» выйдуць на матч з «Віцебскам» у вышымайках
Как заставить сотрудников работать больше за меньшие деньги
Лукашенко вспомнил Полоцкое княжество и ВКЛ, обмолвился о БНР
3 июля по северо-востоку пройдут дожди, возможны грозы
Маскву зноў пужае беларусізацыя
Все, что вы хотели знать о НАТО
Лукашенко: «Я с Путиным абсолютно согласен»
Лица Меркель, Макрона и Клинтона во время прощания Медведева с Гельмутом Колем. Фотофакт
Романчук: «Мне неизвестно ни одно предприятие, которое лично Кобяков и правительство спасли»
Кіраўніца футбольнага клуба — Случаку: «Адказваю вам на беларускай мове, пераступіўшы праз сябе»
Пьяный водитель из Украины тараном прорвался в Беларусь
В поздравлении с Днем независимости Лукашенко вновь заговорил о революциях
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
«Стараемся даже в поликлинику не ездить — не за что купить лекарства»
«Завезли столько хлама в страну». Лукашенко посоветовал России не закупать коров на Западе
В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат
Пострадавшая от телеколдунов белоруска добилась возбуждения уголовного дела
В Несвиже строители повредили браму конца XVIII в. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Колесников: «Я не понял сначала, почему Лукашенко так насупился при этих словах»
VIP-эмоции: Лукашенко напряженно слушал Путина, Семашко «спал»
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Веселый Лукашенко и главные редакторы российских СМИ
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Дворец наслаждений
Обнаженные супермодели в одном календаре
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
02.07.2017
Газета.ru
Если не власть, то кто

Патерналистская схема в действии: чем хуже живется россиянам (по свежему опросу ВЦИОМ, 40% граждан не хватает денег даже на продукты и одежду), тем больше надежд они возлагают на государство.

Для чиновников такое положение дел естественно — они вообще считают социальную сферу своей безраздельной вотчиной. А граждане, похоже, боятся потерять то немногое, что у них еще осталось. И верят в чудо.

Как свидетельствует исследование Высшей школы экономики, большинство наших граждан надеется только на государство. 80% процентов россиян полагают, что государство должно устанавливать цены на продукты питания. 66% только государству готовы доверить медицину. А больше 50% полагают, что чиновники лучше умеют «обеспечивать работой, строить дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие функции, затрагивающие интересы граждан».

Но откуда такие представления у граждан, если в принципе все более-менее согласны, что государство и лечит кое-как, и учит, мягко говоря, спорно? Не говоря уже о другом функционале вроде регулирования цен или дорожного строительства.

Похоже, что работает не вполне объяснимый феномен, когда большинством общества стабильность — особенно в условиях кризиса — воспринимается как единственное благо.

Пусть плохо работает, но работает, не надо его трогать. Пусть лечат кое-как, но что натворят эти частники — так это совершенно непонятно и оттого тревожно (в скобках заметим: как будто в частной медицине работают какие-то другие врачи).

Наконец, в пределе — да, нам не нравится власть, губернатор, мэр и правящая партия, но где гарантия, что сменщики из числа думских говорунов типа коллективного зюганова-жириновского будут лучше? Нет уж, рисковать можно тогда, когда нечего терять. А так сегодня получается, перефразируя известный предвыборный лозунг 2012 года, «если не власть — то кто?»

Как там в классическом тексте «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса? «Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Некоторым наблюдателям казалось, что именно это наступит в результате кризиса 2008–2009 годов, а затем в результате резкой девальвации и санкционной политики 2014-го и последующих лет. Дескать, «холодильник победит телевизор и народ, разочаровавшись в беспомощной и бесполезной власти, уберет ее — коррумпированную и негодную прочь».

Но нет, и митинги против коррупции на 50 тысяч человек по стране тут мало что говорят. Отмечать конец священного месяца Рамадан только в Москве собрались 250 тысяч человек. А к мощам Николая Чудотворца отстоял очередь чуть ли не миллион граждан.

Имущественное положение россиян печально, причем по их собственной оценке. Свежий опрос ВЦИОМ показывается: 10% граждан не хватает денег даже на продукты, еще 29% — на продукты хватает, но с покупкой одежды уже проблемы. Это уровень примерно мая 2009 года — то есть кризисного пика после падения национальной экономики осенью 2008-го. И это уровень примерно прошлого мая — то есть наши граждане живут так (в отличие от кризиса 2008–2009 годов) уже давно.

Если пользоваться фразеологией нашего правительства и президента, то можно сказать, что экономика в целом приспособилась к кризисной ситуации. Ну то есть граждане привыкли меньше и хуже есть, покупать одежду от случая к случаю и неважного качества и так далее. И надеются только на чудо — отсюда и невиданный религиозный энтузиазм масс, и вера в государство. Ведь верить, что власть все-таки сможет решить проблемы с ценами, лечением и обучением детей в тех условиях, когда она этого упорно на протяжении десятилетий решить не может, — это же тоже сродни вере в чудо?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
«Лукашенко снимает сливки с чужих идей и мозгов»
Шендерович: «Россияне тяжело больны. Укол инфекции сделан и процесс поддерживается Кремлем»
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY