Лукашенко вспомнил Полоцкое княжество и ВКЛ, обмолвился о БНР

Несколько цитат из речи главы государства на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.

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Пройдя сквозь испытания, белорусы заслужили право жить на свободной земле, в мире и достатке, быть полноправными участниками мировых процессов, заявил Александр Лукашенко 1 июля в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.

О Полоцком княжестве

— Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы. А Полоцкое княжество — наша историческая колыбель — мирным, трудолюбивым и дружелюбным государством. Уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. На народном вече выбирали вождей из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли.

О ВКЛ

— Великое княжество Литовское придало мощный импульс градостроительству и военной деятельности, подарило Европе самую прогрессивную для того времени юридическую мысль — написанный на старобелорусском языке Статут. Гораздо раньше многих наших соседей — 500 лет назад — мы овладели печатным словом.

О БНР

Лукашенко подчеркнул, что последствия Первой мировой войны и революция 1917 года дали многим народам Европы возможность создать свои государства:

— Эти процессы затронули и нас. Вопрос белорусской государственности прочно вошел в повестку дня европейской геополитики. Были мужественные, порой утопичные попытки самоопределения. Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры.