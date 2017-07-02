3 июля по северо-востоку пройдут дожди, возможны грозы

Прогноз погоды на выходные.

2 июля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем по северу местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку до +25°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

3 июля преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +17..+24°С.