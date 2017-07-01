Ну и ну! Что Лукашенко думает про экономические успехи Беларуси

«Все для блага человека», — раскрыл суть своей политики глава государства. Но какого человека, не уточнил.

На торжественном собрании , посвященном Дню независимости Беларуси, Лукашенко не удержался от того, чтобы похвалиться своими экономическими свершениями.

Сначала он назвал своим значимым успехом преодоление глубокого экономического спада и социально-политического потрясения лихих девяностых.

— Молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе. Нас признали надежным экономическим партнером, сторонником политики добрососедства и дружелюбия, — отметил он.

Ну а потом перешел к нынешним достижениям, заявив, что два прошлых года были очень сложными.

— Многие это ощутили на себе. Однако народ проявил выдержку и, главное, терпение, не поддался на пустые лозунги и призывы. Мы, объединив усилия, каждый на своем месте, добросовестно выполняли свою работу. И вместе смогли переломить ситуацию! — заявил Александр Лукашенко.

Далее — более.

— Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику, — радостно поведал глава государства.

И провозгласил:

— Но главная наша ценность — народ. Именно поэтому государственная политика подчинена принципу: все для блага человека. Это — руководство к действию дня всех органов власти. Потому что республика является подлинно народной!

Какого именно человека, он не уточнил.

Увы, пользователи Сети не оценили стараний президента. Вот какие комментарии относительно укрепления нашей экономики можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«И так осторожно выходит на положительную динамику, что результата следует ждать не ранее, чем лет через 100-200».

«Если честно, то какая положительная динамика, если за первое полугодие только долг увеличился на 227 лямов у.е.?»

«Хде какая економика, если в провинции все заводы закрыты, а население скитается в России? Пускай бы проехался и посмотрел, что натворил».

«Куда она всё выходит? Всё хуже и хуже, кредитов всё больше и больше, денег всё меньше и меньше. Загнал страну в опу и рассказывает что всё хорошо».

«Кризис же был только в головах! Получается, и выходим в позитив только в головах. Вернее, в одной голове».

«Политика подчинена принципу: все для блага человека? Знаем мы этого человека».