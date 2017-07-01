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Политика
01.07.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «Я с Путиным абсолютно согласен»

На торжественном собрании, посвященном Дню независимости, глава  Беларуси вспоминал о кайзеровской Германии, рассказал про счастье быть с величайшей империей и своей встречи с Путиным.

Предлагаем несколько выдержек из его речи (цитирует по сообщениям пресс-службы президента).

«Некоторые деятели так и не поняли, что независимость войска кайзеровской Германии не принесут никогда»

Сначала Александр Лукашенко предложил свое видение становления белорусского государства и даже попытался объяснить, почему же День независимости надо праздновать именно 3 июля.

— Были мужественные, порой утопичные попытки самоопределения. Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры, —  убежден Александр Лукашенко.

Создание Белорусской ССР Глава государства назвал важным историческим периодом. Несмотря на то, что это политико-территориальное образование в составе Советского Союза не было по-настоящему суверенным государством, оно имело многие атрибуты белорусской государственности.

— Впоследствии на этой основе был сформирован каркас независимой Беларуси. Становлению молодой советской республики способствовали массовый энтузиазм, интенсивное строительство и культурные свершения, — отметил белорусский лидер.

По его словам, это развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии.

— Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков, мы приурочили главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь - именно к 3 июля, — пояснил Лукашенко.

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«Для многих наших соотечественников эта трагедия стала политической картой в их политической судьбе»

Далее глава Беларуси перешел почему-то к вопросу реабилитации пораженных Чернобылем территорий, назвав это своим достижением.

— Это наш трагический опыт, которым сегодня пользуется вся планета, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Нам, белорусам, принявшим основной удар этой аварии, пришлось в одиночку ликвидировать ее тяжелейшие последствия. Ситуация казалась безысходной. Но мы не опустили руки.

Он напомнил, что многие сомневались, утверждали, что это пустая трата сил, времени и средств.

— И что греха таить, для многих наших соотечественников эта трагедия стала политической картой в их политической судьбе, — заметил Лукашенко. — Мне как главе государства, опираясь на народное доверие, пришлось волевым решением настоять на проведении масштабных работ и взять их под контроль. За прошедшие годы многое сделано, включая газификацию обширнейшего региона и строительство дорог. И главное — мы вселили тогда в сердца людей надежду на возможность нормальной жизни.

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«Я с Путиным абсолютно согласен»

Глава Беларуси вновь затронул тему построения  IT- страны.

— Наша амбициозная, но достижимая цель - создать IT- страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам — с уверенностью смотреть в будущее, — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что это не просто амбициозная задача, а задача на выживание. Он напомнил, что накануне президент России сказал, что если россияне и белорусы не решат ее, то судьбы у них нет.

— И я с ним абсолютно согласен. Вы видите, в каком направлении развивается мир. Это не только водители не нужны в автомобилях — всё будет перемещаться и летать без управления человека, — образно отметил глава государства.

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«У нас с нашей братской Россией не всё всегда гладко»

Более подробно Лукашенко остановился на переговорах с Путиным в Москве.

— Были детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами. — Да, у нас с нашей братской Россией не всё всегда гладко. Но скажите, где и у кого всё гладко? — задал риторический вопрос белорусский лидер.

— И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня, — подчеркнул Александр Лукашенко.

— После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего, — добавил президент.

«Это просто счастье, что мы с этой величайшей империей. Они практически на уровне нашей России»

Но сильно распыляться в комплиментах России Лукашенко не стал.

— В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить, — заявил он, говоря о двусторонних отношениях Беларуси и России.

И тут же перескочил на сотрудничество с иными партнерами. В частности, дружественной Китайской Народной Республикой.

— И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России, — восхищался Лукашенко.

А еще, по его словам, в последние годы вклад Беларуси в обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности в Европе получает все большее международное признание.

— Наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом, — заверил он.

Но самым любопытным оказался его спич про экономические успехи Беларуси.

 
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