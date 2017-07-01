Лица Меркель, Макрона и Клинтона во время прощания Медведева с Гельмутом Колем. Фотофакт

В Страсбурге 1 июля прощались с Гельмутом Колем — человеком, который объединил Германию.

Гроб бывшего канцлера Германии Гельмута Коля в зале заседания Европейского парламента в Страсбурге. Francois Lenoir / Reuters / Scanpix / LETA

Проститься с политиком приехали государственные деятели со всего мира: нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, российский премьер Дмитрий Медведев, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, бывший президент США Билл Клинтон и другие.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев у гроба Коля, обернутого во флаг Европейского союза. Patrick Hertzog / AFP / Scanpix / LETA