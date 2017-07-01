Как корова Лукашенко перечеркнула будущее IT-страны

Главная цитата президента на форуме в Москве, после которой другие слова не имеют смысла.

Когда Александра Лукашенко заговорил на Форуме регионов о своем желании превратить Беларусь в IT-страну, внутри что-то зашевелилось. Не то чтобы появились сильные надежды на осуществление его задумок, но уже было приятно думать, что президент знает такое слово и даже видит в этой сфере перспективы.

Эксперты, вдохновившись заявлениями президента, уже принялись анализировать, как можно это осуществить и куда еще главе государства направить свою нескончаемую энергию.

Но в IT-мечтах белорусы пробыли недолго. Вскоре российские СМИ представили новую порцию высказываний белорусского президента, после которых стали отчетливо видны все наши перспективы в сфере инновационных технологий.

— Корову за год не вырастишь: это не птица и не поросенок, — изрек президент.

Программисты подавились шампанским...

Но Лукашенко было уже не остановить. Ощущалось, что эта тема волнует его значительно больше, чем какие-то там резиденты ПВТ и мобильные приложения.

— Никто за границей хороший скот не продает, — резал он правду-матку и делился наболевшим: — Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. В том числе больной скот. Поэтому нам надо самим.

Программисты закупорили бутылку и молча пошли писать программы, которые востребованы во всем мире, но не сильно заметны в стране счастливых коров. Тягаться с крупным рогатым скотом, о поголовье которого печется сам президент, призывая селить во дворцах, — дело бесполезное.

Увы, о коровах в этой стране думают чаще, чем об инновационном развитии. Несмотря на многочисленные призывы экономистов.

— У правительства должна стоять задача, как обеспечить развитие экономики. Не считать коров, сколько там надоили молока, или собрали налогов, а думать и создавать условия для будущего развития, — отмечал в интервью «Салідарнасці» почётный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора Кунявского (БСПН) Георгий Бадей.

Но кто слышит эти призывы? У руководства этой страны свои приоритеты и видение перспектив.

И до тех пор, пока тема крупного рогатого скота будет слетать с языка наших руководителей на Форумах и совещаниях, «страна счастливых коров» никогда не станет IT-страной.