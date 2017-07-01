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01.07.2017
Салiдарнасць
Пьяный водитель из Украины тараном прорвался в Беларусь

Белорусские пограничники вернули его украинской стороне.

На границе с Беларусью пьяный мужчина пытался прорваться через пропускной пункт, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Легковой автомобиль «КИА» прибыл в международный автомобильный пункт пропуска «Славутич». На подъезде к пункту пропуска водитель, резко ускорив авто и, проигнорировав требование пограничного наряда об остановке, протаранил шлагбаум.

— С поврежденным лобовым стеклом автомобиль продолжал двигаться в направлении границы. Чтобы остановили нарушителя, пограничный наряд немедленно задействовал средства принудительной остановки транспортных средств, но автомобиль вырвался из пункта пропуска. Нарушителя государственной границы на изувеченном авто сразу задержали на территории сопредельной страны. Информация о нарушителе белорусским коллегам была передана немедленно. Его вернули украинской стороне, — говорится в сообщении.

Отметим, что в этот раз инцидент с прорывом автомобиля через границу белорусская сторона восприняла без истерии, как это было в марте. Напомним, тогда о детективной истории с прорывом автомобиля Jeep на территоррию Беларуси рассказывал даже Александр Лукашенко.

 
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