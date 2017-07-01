Бег в мешках через болото

Экономист Александр Обухович рассуждает о том, кто и как привел белорусскую экономику к кризису и возможно ли выбраться из этого болота.

«Проблема в том, что бизнес с госкапиталом и «белорусская модель» несовместимы, — пишет Александр Обухович в статье в «Белгазете». — Поскольку альфой и омегой нашей «модели» является право госаппарата управлять финансовыми потоками и стратегией развития предприятия. Естественно, в государственных интересах. Однако действительно государственный интерес далеко не всегда очевиден. Во всяком случае, в Беларуси власть брала на потребление социальной сферой и госаппаратом больше доходов экономики, обескровливая реальный сектор. В долгосрочном плане государственным интересам это не соответствовало. И по ряду других направлений имеют место противоречия между госаппаратом и предприятиями реального сектора. Так, госаппарат требовал от предприятий сохранять численность работающих и имеющиеся основные фонды. В результате предприятия бесцельно потратили ресурсы, необходимые им на инвестиции в модернизацию и развитие».

В частности, госаппарат всеми силами пытался сохранить структуру экономики (прежде всего, крупные предприятия и массовое производство), хотя устаревшая структура отторгала современные технику и технологии. Ресурсы государства, потраченные на поддержку этих производств, зачастую использовались неэффективно.

«Предприятия заинтересованы в создании собственных сервисно-сбытовых сетей на перспективных рынках. Для госаппарата экспорт капитала за пределы его компетенции крайне нежелателен. За счет поборов с предприятий госаппарат финансировал внебюджетные расходы. Предприятия заинтересованы в максимально дешевом сырье и комплектации. Как правило — импортных. Госаппарат заинтересован в импортозамещении.

Однако набором компетенций, необходимым, чтобы принимать просчитанные решения, наш госаппарат сегодня не располагает. Отсюда - волюнтаризм и просто плохо просчитанные решения, навязываемые госаппаратом экономике.

Именно чрезмерные полномочия (частично — присвоенные явочным порядком) властной вертикали привели к обескровливанию реального сектора и нынешнему кризису, которому не видно конца».

Экономист считает, что без формирования на базе имеющегося производственного аппарата полноценных агентов рынка, в максимальной степени независимых от госаппарата, выход экономики страны на траекторию развития невозможен.

«А это — и структурные реформы, и нормальная система учета и отчетности, и инвестиции в сервисно-сбытовые сети за рубежом, и реформа рынка труда. И властную вертикаль в ходе реформ желательно от этих реформ держать подальше. Тем более что есть вопрос о коррупции. В мире сотни тысяч фирм управляются наемными менеджерами. И случаи разворовывания ими управляемых предприятий — единичны. А у нас директоров в места лишения свободы чуть ли не строем направляют. Так что, наши директора самые вороватые в мире?

Безусловно, нет. Просто система учета и отчетности у них такова, что контроль за расходами управления надежен. А у нас - что сито. Да еще и с вертикалью делись. Сама система провоцирует коррупцию. И сама же ее карает. Странный вид спорта.

И самое плохое, что с такой абсурдной системой управления госаппарат сжился, ничего менять не желает. Да и большой вопрос, сумеют ли те люди, которые прекрасно себя чувствуют в «белорусской модели», работать в нормальных рыночных условиях. Американцы говорят, что «бег в мешках выигрывают не те, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках».