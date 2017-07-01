Бег в мешках через болото

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В поздравлении с Днем независимости Лукашенко вновь заговорил о революциях
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»
«Стараемся даже в поликлинику не ездить — не за что купить лекарства»
«Завезли столько хлама в страну». Лукашенко посоветовал России не закупать коров на Западе
В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат
Пострадавшая от телеколдунов белоруска добилась возбуждения уголовного дела
В Несвиже строители повредили браму конца XVIII в. Фотофакт
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
Белоруска умерла на отдыхе в Болгарии, но родным сообщили только на четвертый день
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
«Фигуранты дела патриотов, больше трех месяцев просидевшие за решеткой, были заложниками»
Что Лукашенко предложил Путину доказать всему миру
Вызвалены фігурант «справы патрыётаў» Віктар Мароз: «Пакуль сядзеў, сын навучыўся гаварыць»
VIP-эмоции: Лукашенко напряженно слушал Путина, Семашко «спал»
Главным тренером минского «Динамо» станет драчун и матерщинник
Кто вычеркнул арестованного бизнесмена из состава владельцев крупного венчурного фонда?
Лукашенко: «Превратить Беларусь в IT-страну»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску
Упитанный и довольный Лукашенко в Instagram. Фотофакт
Бельгийцы выпустили шоколад с фотографиями Лукашенко и его цитатами
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Веселый Лукашенко и главные редакторы российских СМИ
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Дворец наслаждений
Обнаженные супермодели в одном календаре
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
01.07.2017
Бег в мешках через болото

Экономист Александр Обухович рассуждает о том, кто и как привел белорусскую экономику к кризису и возможно ли выбраться из этого болота.

«Проблема в том, что бизнес с госкапиталом и «белорусская модель» несовместимы, — пишет Александр Обухович в статье в «Белгазете». — Поскольку альфой и омегой нашей «модели» является право госаппарата управлять финансовыми потоками и стратегией развития предприятия. Естественно, в государственных интересах. Однако действительно государственный интерес далеко не всегда очевиден. Во всяком случае, в Беларуси власть брала на потребление социальной сферой и госаппаратом больше доходов экономики, обескровливая реальный сектор. В долгосрочном плане государственным интересам это не соответствовало. И по ряду других направлений имеют место противоречия между госаппаратом и предприятиями реального сектора. Так, госаппарат требовал от предприятий сохранять численность работающих и имеющиеся основные фонды. В результате предприятия бесцельно потратили ресурсы, необходимые им на инвестиции в модернизацию и развитие».

В частности, госаппарат всеми силами пытался сохранить структуру экономики (прежде всего, крупные предприятия и массовое производство), хотя устаревшая структура отторгала современные технику и технологии. Ресурсы государства, потраченные на поддержку этих производств, зачастую использовались неэффективно.

«Предприятия заинтересованы в создании собственных сервисно-сбытовых сетей на перспективных рынках. Для госаппарата экспорт капитала за пределы его компетенции крайне нежелателен. За счет поборов с предприятий госаппарат финансировал внебюджетные расходы. Предприятия заинтересованы в максимально дешевом сырье и комплектации. Как правило — импортных. Госаппарат заинтересован в импортозамещении.

Однако набором компетенций, необходимым, чтобы принимать просчитанные решения, наш госаппарат сегодня не располагает. Отсюда - волюнтаризм и просто плохо просчитанные решения, навязываемые госаппаратом экономике.

Именно чрезмерные полномочия (частично — присвоенные явочным порядком) властной вертикали привели к обескровливанию реального сектора и нынешнему кризису, которому не видно конца».

Экономист считает, что без формирования на базе имеющегося производственного аппарата полноценных агентов рынка, в максимальной степени независимых от госаппарата, выход экономики страны на траекторию развития невозможен.

«А это — и структурные реформы, и нормальная система учета и отчетности, и инвестиции в сервисно-сбытовые сети за рубежом, и реформа рынка труда. И властную вертикаль в ходе реформ желательно от этих реформ держать подальше.  Тем более что есть вопрос о коррупции. В мире сотни тысяч фирм управляются наемными менеджерами. И случаи разворовывания ими управляемых предприятий — единичны. А у нас директоров в места лишения свободы чуть ли не строем направляют. Так что, наши директора самые вороватые в мире?

Безусловно, нет. Просто система учета и отчетности у них такова, что контроль за расходами управления надежен. А у нас - что сито. Да еще и с вертикалью делись. Сама система провоцирует коррупцию. И сама же ее карает. Странный вид спорта.

И самое плохое, что с такой абсурдной системой управления госаппарат сжился, ничего менять не желает. Да и большой вопрос, сумеют ли те люди, которые прекрасно себя чувствуют в «белорусской модели», работать в нормальных рыночных условиях. Американцы говорят, что «бег в мешках выигрывают не те, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«Лукашенко снимает сливки с чужих идей и мозгов»
Шендерович: «Россияне тяжело больны. Укол инфекции сделан и процесс поддерживается Кремлем»
Венедиктов оценил красоту пресс-секретаря Лукашенко
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY