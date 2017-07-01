В поздравлении с Днем независимости Лукашенко вновь заговорил о революциях

«Перечислил всё то, чего боится» — прокомментировал Байнет заявления президента.

Глава Беларуси поздравил соотечественников с Днем независимости, который страна будет отмечать 3 июля. В заблаговременном поздравлении говорится, что эта дата является вехой в истории нации, которая определила ее судьбу и будущее.

Белорусский народ мужественно защищал свою Родину от захватчиков. Через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений мы шли к своей независимости, — цитирует слова президента его пресс-служба. — Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное.

Лукашенко отметил, что Беларусь XXI века — «стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития».

— Белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели. Пусть в каждом доме, каждой семье будет счастье, здоровье, благополучие и достаток. Процветания нашей родной Беларуси! — пожелал Александр Лукашенко.

Слова Главы государства вызвали скепсис среди комментаторов на дискуссионной площадке talks.by. «Тогда зачем нам такая огромная армия?» — не поверили они в миролюбивые заявления главы государства.

«Перечислил всё то, чего боится только он один...»

«Вам и права человека не нужны, вам нужны безмолвные рабы, чтобы еще сидеть два десятка лет».

«С этими лозунгами нельзя не согласиться. Главное обеспечить их практически».

«Достаточно провести выборы без фальсификаций и не будет революций».