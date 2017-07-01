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Политика
01.07.2017
Венедиктов: «Меня удивил уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, о чем говорил с Лукашенко, как поспорил с ним о налоге на тунеядство и в чем его упрекнул белорусский президент.

Подробно о встрече в Москве с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов Венедиктов рассказал «Еврорадио».

По словам журналиста, он спросил Лукашенко о так называемом налоге на тунеядство.

— И мы с Александром Григорьевичем довольно сильно поспорили по этому вопросу, — рассказал Венедиктов, но не уточнил, в чем именно не сошелся с Лукашенко. — Мы договорились с белорусским руководителем продолжить разговор. 12-13 июля в Минске состоится всемирный конгресс Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. Он нас туда позвал, и я приеду. Поэтому мы продолжим наш разговор, в том числе и по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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В целом встреча с Лукашенко удивила главного редактора «Эхо Москвы».

— Я уже седой волк и понимаю, что лидеры государств, когда встречаются с редакторами, никогда полностью не бывают искренними. Они пытаются нами манипулировать, и это нормально. Но уровень открытости был для меня неожиданным. Потому что мне казалось, что президент должен быть более дипломатичным. Но нет, он был довольно... не скажу искренним, но открытым. В том числе и касательно "Эха Москвы", которое он, говорит, читает на сайте. Мы с ним поговорили о нашей редакционной политике, которая, естественно, никакого президента никогда не устраивала. Лукашенко был прямым, жестким, в том числе и когда упоминал свои отношения с Борисом Ельциным, с президентом Кучмой, с Путиным, с Порошенко...

По словам Венедиктов, он уже отвык от такой манеры общения.

— Повторюсь, что меня удивляет уровень жесткости и открытости, которую позволил себе Лукашенко. Мы в России от этого немного отвыкли. Естественно, президент Путин намного более дипломатичен, — отметил Алексей Венедиктов.

Он рассказал, Александр Лукашенко упрекнул его в том, что Венедиктов не приглашаю его в эфир и сам не приезжает в Минск.

— Что я могу знать о Беларуси после разговора с президентом? Я должен туда приехать! Что и сделаю 11 июля.

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