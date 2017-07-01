Криштиану Роналду в Москве сходил на свидание с девушкой из Беларуси

Прибыв в Москву на Кубок конфедераций-2017, капитан португальской команды Криштиану Роналду дал несколько поводов обсудить свою персону, но все они были так или иначе связаны с футболом. SPLETNIK.RU узнал, как 32-летний Криштиану проводил время в Москве вне тренировок и матчей.

Эксклюзивной информацией с редакцией поделилась эффектная 22-летняя блондинка Катя Матецкая из Беларуси, которая провела вечер в компании Роналду. Правдивая ли ее история — остается только догадываться, ведь более весомых доказательств со свидания (чем слова девушки) — нет. Но Катя любезно предоставила нам скрины переписки, которыми поделилась уже с несколькими изданиями.

Вчера, 29 июня, Криштиану Роналду показал своих новорожденных близнецов. Второй и третий ребенок спортсмена родились в начале июня, чуть раньше появились слухи о том, что предполагаемая девушка футболиста Джорджина Родригез тоже беременна. Однако это не помешало Роналду развлечься в одном из московских ресторанов вместе с другой девушкой — Катей.

Катя никогда не была фанаткой Криштиану Роналду и даже не смотрела ни одного матча с его участием, но после совместного с футболистом ужина стала ею. Встретиться с Криштиану девушке помог Instagram-аккаунт и селфи с указанной геолокацией: она опубликовала фото с геоданными Moscow, Russia и среди тысяч Криштиану заметил именно ее. Вот, что называется оказаться в нужном месте и в нужное время.

Спортсмен понял, что девушка также находится в Москве и не стал медлить — сразу написал Кате.

Катя Матецкая. Снимок, на который обратил внимание Роналду. Фото Instagram

Роналду связался с ней с помощью личных сообщений в Instagram буквально через 20 минут после того, как Катя опубликовала селфи.

Криштиану Роналду: ?

Катя: Привет)

Криштиану Роналду: Как ты?

Катя: Хорошо!) А ты? Я в шоке.

Криштиану Роналду: Почему? У меня все хорошо, спасибо.

Катя: Потому что ТЫ написал мне)

Криштиану Роналду: Хахаха.

Переписка Кати и Роналду

Затем Роналду дал Кате свой номер, они начали вести переписку в WhatsApp.

Написал он просто: «У нас в ресторане Novikov будет ужин, приезжай, если хочешь», — рассказывает Катя, отмечая, что спортсмен попросил «держать в секрете» его предложение.

Девушка приехала в назначенное место, где ее встретил сам Криштиану. Футболист был к ней очень добр: «При встрече он поцеловал меня в щечку, как будто мы старые знакомые. Он много уделял мне внимания на первой части ужина, несмотря на то, что там была вся команда и еще пять девушек. Он брал меня за ручку, спрашивал все ли в порядке и так далее».

За столом Криштиану и Катя сидели не одни: разделил ужин с ними Андре Силва (португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Милан» и сборной Португалии). Он, как призналась Катя, внешне ей понравился даже больше Роналду.

Атмосфера была расслабленной, мы пили вино и коктейли. Криштиану рассказывал, что ему очень понравилось на Сардинии. А у Ибицы есть огромный минус — там очень дорого.

Вечер, о котором многие девушки могут только мечтать, закончился в полночь: Катя села на такси и уехала домой. По пути она написала Роналду «Спасибо за ужин, все было супер» и пожелала удачи на поле.

«Ты очень милая», — коротко ответил ей футболист.

На этом сказка девушки из Беларуси закончилась. И хотя у Кати теперь есть номер телефона Роналду, она в ближайшее время не собирается продолжать общение. Возможно, ждет первого шага от спортсмена. Однако писать девушке Роналду, скорее всего, не станет. Ведь с появлением на свет близнецов забот у него прибавилось.

Надо сказать, что подобное поведение для футболиста – норма. В прошлом году Роналду проявил особое внимание 24-летней Селин Фишер, которая участвовала в церемонии выхода команд на поле во время Евро-2016. Футболист едва шею не свернул, чтобы рассмотреть красивую девушку. Уже на следующий день Фишер проснулась знаменитой: ее фотографии попали на первые полосы страниц.

У Кати, к слову, также возросла популярность благодаря Криштиану. С каждым днем на ее странице в Instagram становится все больше подписчиков. Как отреагирует на такой способ прославиться футболист — вопрос. Возможно, скоро узнаем.

Криштиану Роналду