Класковский: «Будет драка бульдогов под ковром»

С чем Лукашенко возвращается из Москвы.

Политолог Александр Класковский оценил итоги встречи Лукашенко и Путина.

— Этот визит имел отчасти символический смысл, — заявил Александр Класковский в интервью Радыё Свабода. — Почему раньше не произошло заседания Высшего государственного совета Союзного государства? Ведь Лукашенко отказывался приезжать на заседание Высшего госсовета, пока Москва не урегулирует конфликт по нефти и газу. Конфликт был урегулирован во время встречи двух лидеров в Санкт-Петербурге в апреле. Теперь надо показать обществу, что положительный тренд продолжается, мир, дружба, жвачка. Как можно понять, тет-а-тет президенты разговаривали очень кратко, коротко.

Политолог также обращает внимание на туманные разговоры, которые ведутся в последнее время по поводу совместных интеграционных проектов.

— У меня есть ощущение, что российская сторона, особенно лоббист этого вопроса вице-премьер Аркадий Дворкович, стремится «не мытьем, так катанием» обеспечить российскому капиталу вход в какие-то привлекательные белорусские активы. Ранее РФ хотела это сделать под маркой пяти совместных интеграционных проектов, но белорусская сторона успешно их завалил. Лукашенко заблокировал приватизацию российскими компаниями МАЗа, МЗКТ. Не думаю, что его позиция по этому поводу очень изменилась. И теперь, возможно, будет драка бульдогов под ковром по этому вопросу. Лукашенко побаивается, что Россия просто возьмет в свои руки белорусскую экономику. И чем он тогда будет командовать? — задается вопросом Александр Класковский.