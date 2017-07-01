Месси женился на подруге детства

На свадьбе звезды мирового футбола в аргентинском городе Росарио присутствовали около 250 гостей, среди которых были его одноклубники по испанской «Барселоне».

Месси и Арнтонелла Рокуццо, которые состоят в отношениях уже более десяти лет и знакомы с детства, предпочли гражданскую церемонию свадьбе в церкви, сейчас у пары два сына. В качестве подарков молодожены предложили своим гостям сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси, созданный для оказания помощи детям.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо. AP Photo/Victor R. Caivano

Торжество состоялась в отеле при повышенных мерах безопасности (были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов). Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты «Барселоны» Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой — певицей Шакирой.

Лионель Месси и Антонелла Рокуцци познакомились, когда им было 9 и 8 лет соответственно. Они близко дружили до тех пор, пока Лео не переехал в Барселону в возрасте 13 лет. Спустя некоторое время общение продолжилось, Лео стал часто летать в родной Росарио, а в 2010-м Антонелла переехала вслед за любимым в Испанию.

Спустя два года у них родился первый сын — Тьяго, а в 2015-м второй — Матео.

Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе «Барселоны» он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов.