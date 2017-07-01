«Завезли столько хлама в страну». Лукашенко посоветовал России не закупать коров на Западе

Глава Беларуси порекомендовал России не закупать племенной скот в западных странах, а заниматься развитием собственного скотоводства.

— Сегодня Российская Федерация очень интенсивно в связи с подъемом сельского хозяйства развивает животноводство. Я бы посоветовал и Владимиру Владимировичу, и премьер-министру монополизировать этот процесс. Никто за границей хороший скот не продает, — заявил Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщает РИА «Новости».

Белорусский лидер поделился своим негативным опытом, рассказав, что ранее Беларусь закупала скот в западных странах.

— Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. В том числе больной скот. Никто скот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим, — подчеркнул он.

А издание РБК приводит еще один совет от белорусского президента, который он дал своему российскому коллеги. В частности, Лукашенко призвал Путина не уничтожать скот, так как это может отбросить сельское хозяйство на годы назад.

— Корову за год не вырастишь: это не птица и не поросенок, — предостерег он.

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Напомним, 30 июня в Москве прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Также белорусский президент принял участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России и провел встречу с Владимиром Путиным.

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