У черты бедности: в группе риска — семьи с детьми

Почему властям не удается сделать белорусов богаче.

Сложное экономическое положение последних двух лет привело к росту риска бедности, связанной со снижением зарплат и занятости населения. Больше всего это отразилось на жителях малых городов, людях, занятых на низкооплачиваемых работах, частично занятых, безработных и семьях с детьми, показал опрос Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента.

Практически все слои населения стали беднее

Уровень абсолютной бедности в Беларуси долгое время заметно снижался, благодаря достаточно быстрому экономическому росту и политике перераспределения доходов.

Но ситуация изменилась за последние два года. Результатом стагнации экономики стало увеличение абсолютной бедности, отмечает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

По данным Исследовательского центра ИПМ

− Динамика показывает значительное падение доходов населения: в 2015 году в среднем около 5%, в 2016 – ближе к 8%. Падение было связано со снижением реальной заработной платы и с общим снижением экономической активности населения, − рассказывает экономист.

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