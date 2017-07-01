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01.07.2017
Салiдарнасць
В Бресте водолаз ОСВОДа пытался болгаркой вскрыть банкомат

Сотрудники Департамента охраны задержали 32-летнего жителя Бреста, который пытался достать наличку из банкомата.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 30 июня на пульт централизованного наблюдения Московского отдела Департамента охраны поступил сигнал «Тревога» из банкомата ОАО «Белинвестбанк», расположенного по улице Волгоградской.

Прибывшие на место сотрудники охраны снаружи не увидели повреждений банкомата, однако услышали звук работающей болгарки, который доносился из помещения, где расположена внутренняя его часть.

Во время осмотра было обнаружено вырезанное отверстие в потолочной части роллеты банкомата, а также кроссовки в пакете. Служебная собака по запаху нашла злоумышленника. Он прятался в подсобке за дверью.

Как выяснилось впоследствии, вскрыть банкомат пытался 32-летний местный житель, работающий водолазом ОСВОД.

 
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