В Несвиже строители повредили браму конца XVIII в. Фотофакт

В результате падения буровой установки произошло разрушение части брамы около костела Божего тела, являющегося исторической ценностью.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал историк Николай Волков.

«Сумныя навіны з Нясьвіжу. Будаўнікі разварацілі браму каля касьцёла Божага цела канца XVIII ст., якая разам з храмам уключана ў сьпіс каштоўнасьцяў катэгорыі "0". І як заўжды ў нас з рэстаўрацыяй: ніхто ні за што не адказны. Заляпаюць як-небудзь і скажуць, што так і было», — отмечает Волков.