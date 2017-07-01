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01.07.2017
Салiдарнасць
В Несвиже строители повредили браму конца XVIII в. Фотофакт

В результате падения буровой установки произошло разрушение части брамы около костела Божего тела, являющегося исторической ценностью.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал историк Николай Волков.

«Сумныя навіны з Нясьвіжу. Будаўнікі разварацілі браму каля касьцёла Божага цела канца XVIII ст., якая разам з храмам уключана ў сьпіс каштоўнасьцяў катэгорыі "0". І як заўжды ў нас з рэстаўрацыяй: ніхто ні за што не адказны. Заляпаюць як-небудзь і скажуць, што так і было», — отмечает Волков.

 
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