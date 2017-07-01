Шендерович: «Россияне тяжело больны. Укол инфекции сделан и процесс поддерживается Кремлем»

Российский публицист Виктор Шендерович в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы» прокомментировал данные опроса Левада-центра, согласно которому Сталин был призван одним из самых выдающихся людей всех времен и народов.

Предлагаем отрывки из этого интервью.

«Россияне тяжело больны. Эта болезнь рукотворная. Это не просто случайно подхваченная инфекция: укол инфекции сделан, и процесс поддерживается — Кремлем.

Это не недостаток образования, это государственная политика по искоренению образования! И все люди, которые пытаются заниматься образованием, очень быстро оказываются маргиналами или врагами. Именно так. И только так. Это не недостатки в работе — это иное целеполагание. Просто у врача и убийцы несколько разные задачи в отношении здоровья, вот и всё.

Это инфицируется, 15 лет заливается эта имперская дрянь в мозги — да, в некрепкие мозги. Да, если бы это начать заливать в Дании, то видимо, это пользовалось бы меньшим успехом. Это другой вопрос. Но в эти некрепкие мозги вполне сознательно заливается эта имперская отрава! В связи с чем — тема империи, тема доминанты над миром, тема «мы всем покажем», «можем показать», «можем повторить»... Сталин как воплощение этой темы! Потому что именно при Сталине российская империя, называя вещи своими именами, достигла своего военного пика. Напополам с Америкой владели миром. Контролировали мир. Сталин в имперской парадигме совершенно справедливо воспринимается россиянами как фигура номер один.

Вот — тот, кто круче всех вставил всему миру, кто больше всего крови принес, с нашей стороны, по крайней мере, советско-российской, — вот он главный человек!

Надо вынуть катетер с ядом, который просто ежедневно вливает в мозги, в организм благость империи, величие Сталина, ужас либерализма. Телевизор. Радио. Многомиллионные все «Комсомольские правды». Этот весь большой катетер, который вставлен в вену. Большой федеральный катетер. Надо для начала вынуть. Дать оклематься.

Россияне сегодня без сознания. Большая часть. Те потребители федерального телевидения. Есть люди, которые просто питаются оттуда, у которых телевизор работает как осветительный прибор. Так вот, для начала, к ответственности прилагается… Когда мы говорим «выбор», — выбор может быть взрослого человека, как мы знаем. До какого-то времени за ребенка отвечает старший. Взрослый! Для выбора необходима минимальная мера ответственности. Сегодня можно в Пхеньяне опросить народ, и народ весь как один выскажется за Трудовую партию Кореи. Весь как один! Значит ли это, что Трудовая партия Кореи является оптимальным способом управления для северных корейцев? Не уверен. Я просто думаю, что тут работает очень мощный механизм, состоящий из страха, стокгольмского синдрома, деградации… Там всего поровну. Мы конечно не Северная Корея, но мы большими шагами движемся, разумеется, в ту сторону».

«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»