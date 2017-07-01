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Лица
01.07.2017
Trendymen
Зачем расхаживать голышом: краткая история нудизма

Нудизм появился очень давно — можно сказать, что течение возникло вместе с самим человечеством.

В основе этого явления лежит не пошлое и в чем-то совершенно извращенное желание полюбоваться обнаженной натурой и показать свою (это, скорее, присуще эксгибиционистам), а вполне здоровое желание стать ближе к природе.

Современный мир потихоньку начинает избавляться от пережитков нажитой столетиями морали: люди все чаще и все охотнее устраивают не только нудистские пляжи, но и целые туры натуризма. Сегодня мы расскажем вам, откуда появились нудисты, что хорошего приносит практика разгуливать голышом и может ли это привести к освобождению разума всего человечества в принципе.

Древняя Греция

Сакральный характер обнаженной натуры замечали еще в античности: не зря греки проводили все спортивные мероприятия полностью обнаженными. Само слово «гимнос» означает «голый», от него и происходит современное нам слово «гимнастика».

Кроме того, большая часть языческих обрядов, связанных с плодородием, также проводилась в обнаженном виде. Во многих регионах античной Греции существовала практика духовной защиты от возможного нападения: ежемесячно молодые девушки должны были пройти с плугом вокруг границ селения.

Индия

Зарождение нудизма в Индии тоже было связано с мистическими причинами. Еще летописцы Александра Македонского описывали течение так называемых гимнософистов — нагих мудрецов. В настоящий момент еще существует определенная секта аскетов, которая, по сути, является одной из ветвей джайнизма. Здесь нагота рассматривается как освобождение от бренного мира.

Германия

В начале ХХ века пуританская Германия удивила весь остальной мир. Здесь зародилась культура свободного тела, которая, как вы сами понимаете, основана на постоянном нудизме своих приверженцев. С этого момента можно отсчитывать современную историю нудизма, основателем которого стал географ (и убежденный анархист) Элизе Реклю. Он заявлял о наготе как о социально приемлемом поведении, которое способно привести весь мир к новому типу мышления.

Скандинавия

Примерно в это же время учение натуризма проникло и в Скандинавию. Здесь его апологетом стал Сорен Соренсен, основавший в 1936 году первый в своем роде нудистский клуб «Солнечный спорт Севера». Отсюда течение перекинулось на Францию, где врачи Гастон и Андре Дювиль начали выпуск журнала «Жить мудро» и основали тематический курорт «Гелиополис».

Советский Союз

Не отстала от новых веяний и наша страна. Главным идеологом нагого образа жизни выступил Максимилиан Волошин. Его книги «Блики. Нагота» и «Блики. Маски. Нагота» стали настоящей настольной библией для тысяч российских, а затем и советских туристов. Он же был основателем главных нудистских пляжей в Крыму. Как ни странно, это начинание приветствовали и советские власти.

Примерно до середины 1930-х годов люди устраивали целые обнаженные шествия по улицам главных городов страны, в том числе и по московским проспектам. Сам Ленин в одном из своих трудов заявлял, что в нудизме есть «здоровое пролетарское начало».

В чем плюсы

В первую очередь, нудизм решает практически все проблемы, связанные с боязнью социума. Практикуя натуризм несколько месяцев в году подряд, вы уж точно перестанете стесняться и публичных выступлений, и встреч в незнакомой компании.

Кроме того, нудисты, как правило, очень внимательно начинают относиться и к окружающей среде. Когда на человеке нет одежды, он более восприимчив к состоянию природы вокруг него — этот же принцип переносится и на обычную жизнь.

Минусы натуризма

Во-первых, не нужно забывать о неблагоприятном воздействии ультрафиолетового излучения. Оно ускоряет процессы старения кожи, особенно сильно воздействуя на наиболее нежные ее участки. Обычно именно они скрыты купальными костюмами — без них нудист буквально подставляет себя под разрушительные лучи солнца.

Во-вторых, нельзя забывать и о социальной составляющей явления. Демонстрация репродуктивных органов у большей части людей вызывает вполне объяснимую негативную реакцию, ведь такое обнажение табуировано еще со времен древнего мира.

Здесь все голые и без регистрации

 
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