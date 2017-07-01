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Общество
01.07.2017
Руслан Горбачев
Фотопример – как можно поступить с Осмоловкой

Все уже давно придумано.

Вокруг минского квартала, известного как Осмоловка, кипят нешуточные страсти. Существует несколько вариантов развития событий, но они упираются всего в два основных пути: сносить квартал или оставлять.

Много было сказано об исторической и культурной ценности Осмоловки. Но для объективности надо добавить, что, судя по форумам, значительная часть минчан это мнение о районе послевоенной застройки не разделяет. И это не удивительно. Отчетливо помню впечатления от первой прогулки по району: разочарования не было, но и не было желания вернуться туда еще раз.

Но. История знает немало примеров неожиданных преображений, когда прежние малозаметные объекты становились неоспариваемой ценностью. Узнаете развалюхи?

Фото с сайта minsk-old-new.com

Это Троицкое предместье до реставрации. Если бы не чьи-то разумные головы, квартал снесли бы в 80-х, и у современного Минска не было бы одной из самых красивых визитных карточек. А ведь тогда тоже могли сказать: нашли чем гордиться, лучше бы построить что-то новое.

Неизвестно, как Осмоловка будет восприниматься лет, скажем, через двадцать. Если уже сегодня у нее есть многочисленные поклонники, то можно предположить, что со временем их количество будет только расти. А если еще к кварталу подойти с умом и придать ему соответствующий вид... Снести всегда успеется. Нужно время понять, что это место значит для города.

Фото: Гражданская инициатива «Верни себе город»

Или вот еще один пример. Всем известный Копенгаген с толпами туристов. Чуть в стороне от центра – небольшой привлекательный квартальчик, из-за своего цвета напоминающий Осмоловку.

Это бывшие казармы. Не нужно быть архитектором или искусствоведом, чтобы предположить, что в свое время они особой ценности не представляли. Но здания решили не сносить, и сегодня этот жилой (!) квартал является одним из украшений Копенгагена.

Кстати, заезжих гостей встретить там не довелось. Жители Копенгагена понимают: такие районы существуют не для туристов, а для них.

 
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