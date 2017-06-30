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Экономика
30.06.2017
Татьяна Гусева
«Лукашенко снимает сливки с чужих идей и мозгов»

Удастся ли Лукашенко превратить Беларусь в IT-страну – прогноз Ярослава Романчука.

В пятницу в Москве на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко поведал о поставленной амбициозной задаче — превратить Беларусь в IT-страну.

По словам президента, в ближайшее время будут приняты правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук обратил внимание на то, что Парк высоких технологий — это не вся страна, а маленький клочок, на котором будут действовать особые налоговые, денежные, валютные, регуляторные и социальные правила.

По мнению экономиста, принятие документов, которые касаются развития IT-индустрии, можно только приветствовать. В то же время эксперт предполагает, что это будет такой анклав, каким был в свое время Гонконг в статусе британской колонии на территории Китая на протяжении ста лет.

— Это пример, как можно было создать предпринимательский рай в тоталитарном и неразвитом Китае в то время. То же самое и здесь. Если Лукашенко знает, что нужно для того, чтобы сделать IT-страну, тогда зачем он вкладывает десятки миллиардов долларов в налоги давно минувших дней? В трактора, «БелДжи», «Гомсельмаш», «Беллегпром», деревообработку…

Ярослав Романчук делает акцент на том, что на форуме в Москве Александр Лукашенко не называл направления инвестиционной политики, которые реализуются в рамках государства, а озвучивал то, что будет работать за счет частных лиц, в том числе иностранных инвестиций.

— Если ты гордишься тем, что делаешь в рамках своей политики, если ты считаешь, что 80% экономики должно быть в государственных руках, тогда похвались, что сделано. Список, пожалуйста, в студию! А так получается, Лукашенко снимает репутационные сливки с чужих идей и мозгов, с мирового рынка интеллектуальной собственности.

При этом все остальное, что он делает, является как раз с точностью до наоборот тем, что продвигает собственно IT-рынок и интеллектуальная собственность. Здесь важны свобода творчества, отсутствие государственного вмешательства, свобода перемещения денег людей — то есть принципы свободного рынка.

Если идея развития IT-сектора подвигнет Лукашенко к тому, чтобы применить те же принципы ко всей Беларуси, это был бы самый большой позитив, полагает Ярослав Романчук.

— Но поскольку известно, что эта идея пришла к нему из рук его партнера Гуцериева, у меня есть сомнения, насколько логично и интегрально она впишется в инвестиционную экономическую политику нашей страны, — заключил собеседник «Салідарнасці».

 
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