Почему лидерам постсоветских государств так часто приходится спасаться бегством

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белоруска умерла на отдыхе в Болгарии, но родным сообщили только на четвертый день
Лукашенко без ретуши: мешки под глазами. Фотофакт
«Фигуранты дела патриотов, больше трех месяцев просидевшие за решеткой, были заложниками»
Что Лукашенко предложил Путину доказать всему миру
Вызвалены фігурант «справы патрыётаў» Віктар Мароз: «Пакуль сядзеў, сын навучыўся гаварыць»
VIP-эмоции: Лукашенко напряженно слушал Путина, Семашко «спал»
Главным тренером минского «Динамо» станет драчун и матерщинник
Кто вычеркнул арестованного бизнесмена из состава владельцев крупного венчурного фонда?
Внешний долг Беларуси вырос более чем на 277 млн долларов
Лукашенко: «Превратить Беларусь в IT-страну»
Прокопеня близок к покупке сразу двух банков
На свободу вышли Мороз и Лозовский
Коротко и ясно по делу «Белого легиона»: «Держали, чтобы не выглядеть идиотами, выпускают - очень конкретно»
Акция «Без парада»: «Лучше выпейте «сотку» в память о павших»
Как долго евро будет дорожать?
Сапёры шукаюць міну ў Парку чалюскінцаў. Фотафакт
На Мозырском НПЗ запретили пользоваться мобильниками: «Как теперь позвонить ребенку?»
Дожди и грозы продолжатся
Житель с Тракторного: «А я готов ехать в каменные джунгли, в эту вашу Каменную Горку»
Открылась выставка с ранее неизвестными рисунками Беларуси 100-летней давности
Во что обойдется белорусам громкий успех еврооблигаций
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Веселый Лукашенко и главные редакторы российских СМИ
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Дворец наслаждений
Обнаженные супермодели в одном календаре
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
30.06.2017
Газета.Ру
Почему лидерам постсоветских государств так часто приходится спасаться бегством

«Президентские побеги» — распространенная практика на просторах бывшего Советского Союза.

На днях ее пополнил экс-глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгений Шевчук. После решения местного парламента о лишении его неприкосновенности проигравший год назад президентские выборы Шевчук ночью бежал из страны. Выбрав довольно экзотический способ: на лодке по реке Днестр уплыл прямо в «логово» главного врага — Молдову. Впрочем, побеги других лидеров на постсоветском пространстве были не менее драматичны и не менее поучительны.

С одной стороны, история Приднестровья, уже более 25 лет существующего в серой правовой зоне, в статусе никем не признанного (даже Россией) государства, — сама по себе похожа на авантюрный роман. С 1990 года — момента формального появления этой «независимой» территории — более 20 лет ею бессменно управлял Игорь Смирнов, человек, которого обвиняли в самых причудливых связях с криминалом. Сменивший в декабре 2011 года Смирнова на посту президента Шевчук обвинил предшественника в полном исчезновении «золотого запаса». Смирнов в ответ заявил, что вообще не знает, что такое «золотой запас» ПМР.

К тому же в Приднестровье есть абсолютно независимая и невероятно влиятельная сила — многопрофильный холдинг «Шериф», который фактически «держит» республику, является государством в государстве в буквальном смысле, намного богаче всей ПМР, а его владельцы имеют активы в Евросоюзе. Сейчас «Шериф» взял всю полноту политической власти в республике в свои руки и разбирается не только с Шевчуком, но и с теми местными политиками, кто не считается людьми холдинга. Так что Шевчук, прекрасно зная нравы своего «государства», быстро понял, что бежать лучше, чем сидеть.

С другой стороны, внезапное тайное путешествие приднестровского экс-президента на лодке в Молдову вполне вписывается в тренды развития постсоветских государств. По сути это несильно отличается, например, от драматичного бегства в Россию свергнутого экс-президента Украины Виктора Януковича.

В Россию в 2005 году сбежал и свергнутый силой многолетний президент Кыргызстана Аскар Акаев, отказавшись стрелять в восставших. Его преемнику Курманбеку Бакиеву, тоже свергнутому силой через пять лет, пришлось бежать сначала в Казахстан, а потом в Беларусь.

Президент Грузии Звиад Гамсахурдия сбегал в Армению и позднее покончил жизнь самоубийством. В Азербайджане в 90-е годы до возвращения к власти советского руководителя республики Гейдара Алиева последовательно свергли двух действующих президентов — Аяза Муталибова и Абульфаза Эльчибея. Муталибов долгие годы жил в скромной квартире в одном из спальных районов Москвы и только в начале нынешнего десятилетия вернулся в Азербайджан, получив даже гособеспечение по специальному закону как первый президент независимой республики. Эльчибей бежал в Турцию, где вскоре умер.

Такие истории объединяет то, что чаще они случаются в failed state — несостоявшихся государствах.

И дело даже не в том, воруют главы таких несостоявшихся государств или, наоборот, кристально честные люди. Дело в том, что в самих этих государствах нет никаких правовых гарантий и прочных государственных институтов. Что такие государства не защищают даже тех, кто вчера сам вершил судьбы людей. Поэтому любая следующая власть в таких странах старается отомстить предыдущей, даже если политически мало чем от нее отличается. В том же Приднестровье, в отличие от Украины после второго «майдана», власть сменилась путем выборов. И политически она так же формально ориентирована на Россию, как и Шевчук.

За исключением стран Балтии и, с некоторой натяжкой, Армении, где сменяемость власти с помощью выборов вроде бы стала нормальной естественной процедурой, на всем остальном постсоветском пространстве мы имеем дело либо с практически пожизненными президентами (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан), либо с крайне неустойчивыми политическими системами, где никому ничего не гарантировано, независимо от положения во власти (Украина, Молдова, Кыргызстан, Грузия).

В каждом таком государстве действующая власть никогда не может быть уверена в том, что ей или ее родственникам не придется спасаться от преемников бегством. В буквальном смысле.

Собственно, когда говорят о политической стабильности в государстве, надо смотреть не столько на рейтинги первых лиц, сколько на то, насколько страна способна пережить транзит власти.

В странах, где пожизненные диктаторы сменились другими, претендующими на подобный статус (в Туркменистане, где Ниязова после смерти сменил его личный стоматолог Бердымухаммедов, или в Узбекистане, где после смерти Каримова страну возглавил многолетний премьер-министр Мирзияев), тут же начались репрессии против ближайшего окружения прежних первых лиц.

В Узбекистане неизвестна судьба старшей дочери экс-президента Гульнары Каримовой, арестованной сразу после смерти отца, и недавно снят с поста первого вице-премьера один из самых влиятельных людей каримовского режима Рустам Азимов. Элита режима Януковича избежала тюрьмы только потому, что растворилась (скорее всего, на просторах России или Европы) фактически в одночасье.

Конечно, преследование бывших и даже действующих глав государств — не редкость и в достаточно устойчивых демократических странах. В частности, в той же Южной Корее, где за коррупцию недавно посадили очередного главу государства, или в Бразилии, где прежнему президенту был объявлен импичмент в прошлом году, а сейчас уже новый балансирует на грани такой же угрозы.

Но в странах с устойчивыми государственными институтами посадка или отстранение от власти президента не приводит к массовым неправовым расправам над прежней элитой или к кризису управления государством.

В сильном государстве система управления и судьба людей максимально независимы от личности руководителя. В той же Швейцарии президент по закону меняется каждый год, и швейцарцы — что показывают все опросы — чаще всего просто не знают имени текущего главы государства. Но на качестве жизни и развитии страны это не отражается.

Сильное и эффективное государство — то, которое не сводится к личности правителя, каким бы умным, честным и популярным он ни был. Где есть реальное разделение властей и исполнительная власть не подменяет собой правосудие. Из таких стран ни бывшим, ни действующим лидерам не приходится бежать, переодевшись в женское платье или уплывая на лодке под покровом ночи.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
Дети шпионов
Эксперт: У России больше нет подушки безопасности
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Чем шокировал на суде «батюшка со свастикой»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY