«Фигуранты дела патриотов, больше трех месяцев просидевшие за решеткой, были заложниками»

Почему выпустили патриотов?

30 июня после трех месяцев и 10 дней за решеткой на свободу вышел последний фигурант «дела патриотов» Мирослав Лозовский. Уголовное дело бывшего лидера «Белого легиона» не закрыто, и обвинения в создании незаконного вооруженного формирования не сняты ни с его, ни с других заключенных-патриотов. Тем не менее, за последние три дня из-за решетки вышли 11 человек, и это, очевидно, не случайность.

Заключенный-патриот Виктор Данилов встретился с невестой спустя три месяца заключения. Фото: Еврорадио

Зачем вообще власти начинали «дело патриотов»?

Уголовному «делу «Белого легиона» (его также называют «делом патриотов») предшествовало заявление Александра Лукашенко о том, что «в лесу под Осиповичами» раскрыт лагерь для подготовки боевиков. Задержания начались вечером 21 марта. Первыми за решеткой оказались бывший лидер «Белого легиона» Мирослав Лозовский, торговец книгами Алесь Евдахо, сотрудник МЧС Андрей Дундуков. В течение нескольких дней были задержаны более 20 человек.

— Задачи, которые режим планировал решить «делом патриотов», выполнены, — считает политолог Юрий Чаусов. — Задачи эти состояли в сфере пропаганды и были направлены на коррекцию общественного мнения внутри страны. Дело возбуждалось в марте 2017 года, во время, когда страна была охвачена социально-экономическими протестами. Они достигли такого уровня, что власти вернулись к старым репрессивным практикам: сотни арестованных, разогнаны демонстрации и апофеоз — «День воли» 25 марта, когда оппозиционная акция фактически не состоялась, а прошла брутальная спецоперация силовиков в центре Минска.

Чтобы скорректировать имидж своих правоохранительных органов, власти и инициировали это политически инспирированное дело. Газеты выходили с заголовками о предотвращении государственного переворота, а по телевидению показывали клеветнические «страшилки», от которых белорусский зритель уже успел отвыкнуть. Государство попросту отводило возмущение общественности от своих правоохранительных структур, которые в то время занимались подавлением протестов".

— Хочу напомнить, что задержания [патриотов] произошли тогда, когда Беларусь де факто находилась в тяжелом экономическом положении. Нефтегазовый вопрос с Россией еще не был решен, — вспоминает политолог Алесь Логвинец. – Поэтому «дело патриотов» было явным сигналом Москве.

Патриотов выпускают к параду на День независимости?

Почему «амнистия» по «делу патриотов» случилась именно на этой неделе? В соцсетях шутят, что Лозовский и компания поучаствуют в параде на День независимости вместо российских десантников, которых в этом году в Минске не будет. Но политологи, не склонные к шуткам, связывают освобождение с другим событием, которое также состоится в Минске на следующей неделе: сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

— Связь здесь прямая, — считает Алесь Логвинец. – Дело «Белого легиона», очевидно, высосано из пальца и разваливается на куски. И поэтому, чтобы предотвратить возможные протесты во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, власти освободили заключенных. Тем более, что по прежнему опыту, «пакетное» освобождение происходит именно тогда, когда властям нужно понравиться на западе. Люди, которые больше трех месяцев просидели за решеткой, попросту были заложниками. А сейчас прошло такое освобождение, чтобы поставить галочку: вот, смотрите, мы сделали шаг вперед.

— Протесты утихли, и уголовное «дело патриотов» стало мешать властям на внешнеполитической арене. Конечно, Евросоюз не прекратил сотрудничество с Беларусью, но руководители европейских стран, как говорят, выражали озабоченность, — продолжает Юрий Чаусов. — В результате обвинения в подготовке боевиков к массовым беспорядкам сняты со всех фигурантов дела. То есть, обвинения, которые на первых страницах печатали государственные газеты, были лживыми?

Чего белорусские власти хотят от Европы?

Минск доведет до конца игру, которую начал три месяца назад. Говорить, что освобождением патриотов у власти получится вообще нивелировать все возможные внешнеполитические последствия дела, пока рано. Но Европа, очевидно, приветствует освобождение политических заключенных, как она это делала и раньше. Такого мнения придерживается политолог Андрей Казакевич, добавляя, что освобождение Лозовского не преследует конкретной цели:

— Это шаг не столько чтобы чего-то нового добиться, а, скорее, чтобы не создавать дополнительных помех для хорошей динамики, появившейся в белорусско-европейских отношениях, — считает Андрей Казакевич.

— «Дело патриотов» было превентивным психологическим действием, направленным против радикализации, — продолжает политолог. — Чтобы продемонстрировать тем, кто почувствовал возможность мобилизации населения, что власть готова «отвечать», и какой-то вольницы не будет. И это психологическое действие имело эффект. А внешнеполитические потери были минимальны — белорусские власти сумели сохранить лицо в отношениях с Европой.

Казакевич считает, что «дело патриотов» не будет прекращено и в результате дойдет до суда. Но жестких приговоров не будет.

Коротко и ясно по делу «Белого легиона»: «Держали, чтобы не выглядеть идиотами, выпускают - очень конкретно»