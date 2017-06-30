Что Лукашенко предложил Путину доказать всему миру

30 июня президенты Беларуси и России обсудили двусторонние отношения и международные проблемы.

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Как сообщает пресс-служба президента РФ, Путин заявил, что рад видеть Лукашенко.

- У нас много совместных планов, совместных интересов, - заявил он.

Глава Беларуси поблагодарил Путина за теплый прием.

- Нам предстоит еще немалый путь пройти, я говорил об этом, и главное для нас – это импортозамещение. Мы всё-таки должны доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства, и в этом направлении немало получается, - приводит пресс-служба Кремля слова Лукашенко.

По словам главы Беларуси, решения, принятые в пятницу на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, «поспособствуют дальнейшему развитию интеграции наших двух стран в единое Союзное государство».

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