VIP-эмоции: Лукашенко напряженно слушал Путина, Семашко «спал»

Во время доклада российского президента глава Беларуси выглядел не таким радостным, как на встрече с журналистами. «Салідарнасць» понаблюдала за лицами белорусской делегации в Москве.

В пятницу в Москве на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко был не таким жизнерадостным, как накануне на встрече с главредами российских СМИ.

Во время доклада Владимира Путина белорусский официальный лидер выглядел напряженным, иногда записывал что-то за российским коллегой в блокнот.

Уставшим выглядел и вице-премьер Владимир Семашко. Чаще всего камера ловила его с закрытыми глазами. О том, с какими лицами белорусская делегация слушала Путина, — в подборке стоп-кадров «Салідарнасці».