Главным тренером минского «Динамо» станет драчун и матерщинник

30 июня стало известно, что ведущий хоккейный клуб Беларуси вновь возглавит канадский тренер. Да какой!

У Горди Дуайера была впечатляющая карьера игрока. В НХЛ он сыграл 108 матчей – не так уж много – но успел поучаствовать в 41 драке! В 2000 году тафгай был дисквалифицирован на 23 матча за то, что выскочил на очередное побоище со скамейки штрафников.

Закончив играть и драться, Дуайер стал тренировать и ругаться. Последние пару лет он возглавлял загребский «Медвещак». Хорватский клуб в плей-офф Континентальной хоккейной лиги под руководством канадца выйти не сумел. Зато в матче против астанинского «Барыса», у руля которого на тот момент находился еще один известный боец Андрей Назаров, заокеанский специалист обматерил коллегу по полной программе.

Горди Дуайер возглавил белорусский клуб в тот момент, когда «Динамо» переживает финансовый кризис. Собственно, в первую очередь, из-за этого Минск покинул Крэйг Вудрофт, тренировавший «зубров» в минувшем сезоне.

Назначение канадца уже стало поводом для шуток. «Трибуна» с немалой долей сарказма назвала минский клуб «самым последовательным в КХЛ».

Будем ли чем ГОРДИться Дуайеру и «Динамо» по итогам будущего сезона, время покажет. Но, похоже, скучно в Минске точно не будет.