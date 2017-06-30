Кто вычеркнул арестованного бизнесмена из состава владельцев крупного венчурного фонда?

Известный белорусский бизнесмен Виталий Арбузов больше не фигурирует в числе основателей и совладельцев мирового венчурного фонда Fenox Venture Capital.

В списках не значится

Фамилия бизнесмена, которого в апреле этого года правоохранительные органы Беларуси арестовали по подозрению в неуплате налогов, исчезла с официального сайта упомянутого венчурного фонда.

В качестве единственного генерального партнера фонда на официальном сайте компании указан американский бизнесмен Анис Уззаман. Он же теперь представлен и как единственный основатель Fenox Venture Capital.

Группы компаний, которые контролирует Виталий Арбузов, также исчезли со страниц официального сайта Fenox Global Group.

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