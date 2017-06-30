Фотожабы: «Анголец, вьетнамец и я — фронтовые друзья»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Лукашенко: «Превратить Беларусь в IT-страну»

Почему белорусы вдруг стали «гнить в окопах» Вьетнама и Анголы

Президент Вьетнама «тайно» встретился с председателем белорусского КГБ

Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет

История снесенного танком столба не теряет популярности

Экипаж танка, врезавшегося в столб, в параде 3 июля участвовать не будет

Хитрости, на которые идут студенты, чтобы спастись от принудительного распределения

Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам

Российский бизнесмен с женой пытались вывезти из турецкого отеля туалетную бумагу, ликер, халат и тапочки

«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»

Президент Владимир Путин потребовал закрыть многолетнюю свалку под Москвой, на которую ему пожаловались местные жители

Предыдущий выпуск:

«Покатался, блин, на танке…»