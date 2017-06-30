Фотожабы: «Анголец, вьетнамец и я — фронтовые друзья»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Лукашенко: «Превратить Беларусь в IT-страну»
Почему белорусы вдруг стали «гнить в окопах» Вьетнама и Анголы
Президент Вьетнама «тайно» встретился с председателем белорусского КГБ
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
История снесенного танком столба не теряет популярности
Экипаж танка, врезавшегося в столб, в параде 3 июля участвовать не будет
Хитрости, на которые идут студенты, чтобы спастись от принудительного распределения
Принудительное распределение: как правительство ломает карьеру талантливым выпускникам
Российский бизнесмен с женой пытались вывезти из турецкого отеля туалетную бумагу, ликер, халат и тапочки
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Президент Владимир Путин потребовал закрыть многолетнюю свалку под Москвой, на которую ему пожаловались местные жители
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