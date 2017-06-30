Лукашенко: «Превратить Беларусь в IT-страну»

В пятницу в Москве на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко выразил уверенность, что контакты в IT-сфере между странами-соседками могли бы развиваться динамичнее.
— Отмечу, что динамичнее могли бы развиваться контакты в области информационных технологий на уже показавших свою эффективность площадках. Например, на базе широко известного Парка высоких технологий в Минске, — сказал он, сообщает БЕЛТА.
И обратил внимание, что мобильными приложениями компаний — резидентов ПВТ сегодня пользуются более 1 млрд человек в 193 странах, свыше 90% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США.
Лукашенко снова, правда, уже в Москве, повторил новые планы. Напомним, несколькими днями ранее он анонсировал принятие кардинальных мер по развитию IT-индустрии.
— Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси.
И заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами, и которые уже «представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси».
— Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики.
«Силиконовая долина 2.0»
Пользователи сети, в свою очередь, настроены пессимистично. Форумчане вспоминают, на что еще у официального лидера были большие планы, и чем это закончилось. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.
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