Лукашенко: «Превратить Беларусь в IT-страну»

В пятницу в Москве на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко выразил уверенность, что контакты в IT-сфере между странами-соседками могли бы развиваться динамичнее.

— Отмечу, что динамичнее могли бы развиваться контакты в области информационных технологий на уже показавших свою эффективность площадках. Например, на базе широко известного Парка высоких технологий в Минске, — сказал он, сообщает БЕЛТА.

И обратил внимание, что мобильными приложениями компаний — резидентов ПВТ сегодня пользуются более 1 млрд человек в 193 странах, свыше 90% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США.

Лукашенко снова, правда, уже в Москве, повторил новые планы. Напомним, несколькими днями ранее он анонсировал принятие кардинальных мер по развитию IT-индустрии.

— Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси.

И заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами, и которые уже «представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси».

— Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики.

«Силиконовая долина 2.0»

Пользователи сети, в свою очередь, настроены пессимистично. Форумчане вспоминают, на что еще у официального лидера были большие планы, и чем это закончилось. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Аграрную уже сделал...»

«А что с арбузами, мраморным мясом?».

«Во что только не превращали многострадальную... Похоже, с превращалкой что-то не то».

«Столько уже элегантно-амбициозных задач озвучено, а воз и ныне там».

«Великой хоккейной державой мы уже стали: )»

«Осталось только IT развалить...»

«Выражаю айтишникам свои самые глубокие соболезнования».

«Уже даже не смешно».