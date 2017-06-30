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Экономика
30.06.2017
Прокопеня близок к покупке сразу двух банков

VP Capital — инвестиционная компания Виктора Прокопени — близок к приобретению белорусского Паритетбанка с последующим использованием покупки для приобретения ПАО «Сбербанк» (Украина).

Как сообщили TUT.BY источники, необходимые документы на согласование сделки поданы соответствующим регуляторам. Сделки будут осуществлены только в случае, если будет получено согласие всех регуляторов, уточнил собеседник.

Фото предоставлено пресс-службой VP Capital

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет более 15 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте 4. В банке работает более 400 человек.

Как стало известно, Прокопеня планирует приобрести все принадлежащие Республике Беларусь 99,83% акций за 50 млн долларов. Остальные же 0,17% распределены сейчас между 2565 акционерами.

На днях Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны. По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляют около 1,5 млрд долларов. Региональная сеть банка насчитывает 150 отделений. Сообщалось, что банк является собственником около 150 объектов недвижимости. В общей сложности услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов. Ранее сообщалось, что заявку на покупку Сбербанка Украины также подавали Norvik Banka Григория Гусельникова и Саид Гуцериев.

Интересно, что Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. При этом каждый из них имеет и собственные проекты.

Прокопеня (№ 23 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» и самый крупный налогоплательщик подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси) согласился кратко прокомментировать TUT.BY планируемые сделки.

— Я могу подтвердить, что мы обсуждаем сделки о выкупе всех акций Паритетбанка, принадлежащих Республике Беларусь, а также приобретение Паритетбанком Сбербанка (Украины). Для совершения этих сделок мы подали необходимые документы соответствующим регуляторам. Сделки состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований. Обе сделки будут полностью прозрачны с точки зрения законодательства обеих стран.

 
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