На свободу вышли Мороз и Лозовский

Ранее председатель Следственного комитета анонсировал освобождение последних участников дела «Белого легиона».

На свободу вышли последние участники «Дела патриотов» Виктор Мороз и Мирослав Лозовский.

«Мирик дома!», — написала на своей странице в Фейсбуке бывшая жена Лозовского Нина Шидловская.

Мирослав Лозовский рассказал журналистам, что сначала ему предъявили обвинение по ст. 293 УК (Массовые беспорядки), затем переквалифицировали на ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). Обвинение по последней статье, по его словам, на нем еще остается. Дойдет ли дело до суда, он не знает, но надеется, что все закончится «более-менее оптимистично». Он уверен, что «те занятия спортом, которые у них были, не тянут на вооруженное формирование».

Мирослав Лозовский (справа) вышел из СИЗО № 1 в Минске 30 июня.

— Могу сказать только то, что никакого незаконного вооруженного формирования мы не создавали. …Я не чувствую за собой никакой вины, даже не мог представить себе, что меня будут брать, — приводит TUT.BY слова Мирослава Лозовского.

Коротко и ясно по делу «Белого легиона»: «Держали, чтобы не выглядеть идиотами, выпускают — очень конкретно»

Напомним, всего по делу «Белого легиона» в марте и апреле было задержано 35 человек. До последнего времени в СИЗО КГБ и на «Володарке» оставались 16 человек, которых обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования. Накануне их начали выпускать.