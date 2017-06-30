Коротко и ясно по делу «Белого легиона»: «Держали, чтобы не выглядеть идиотами, выпускают - очень конкретно»
Колумнист Петр Кузнецов у себя в Facebook – об освобождении фигурантов скандального дела.
«Не понимаю пишущих, что дело «Белого Легиона» развалилось.
Как может развалиться то, чего не было?
Схватили людей для страха, держали, чтобы не выглядеть идиотами, выпускают – очень конкретно в связи с предстоящим 4-9 июля в Минске саммитом ПА ОБСЕ, и, вполне возможно, под кулуарным давлением ЕС.
Вот и все дело...»
Глава СК: «Сегодня будут отпущены все фигуранты дела «Белого легиона»
Главное