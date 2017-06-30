Акция «Без парада»: «Лучше выпейте «сотку» в память о павших»

«Говори правду» предлагает провести акцию «Без парада».

Лидеры общественого объединения Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев выступили со специальным обращением к белорусам:

— Мы уверены, что патриотизм воспитывается не показухой, а знанием свой истории, уважением и простыми действиями каждого. В Минске более 7000 человек подписалось против парада и гораздо больше поддерживают эту точку зрения. Выступая против показательного парада, мы должны по-человечески искренне отметить эту значимую дату в нашей истории: 3 июля без парада.

Приказ по вертикали Верховного: на праздник денег не жалеть! То есть — на грохот танков, гул мигов и гомельских молотилок…

И в этом механическом шуме теряется самое главное — наша память о горько драматичном и до слез радостном лете освобождения 1944 года. О Бобруйском и Минском котлах, об операции «Багратион».

День сурка, растянувшийся на двадцать лет

Послушайте, нам нельзя забывать тех, кто тогда шел под пули, плакал под бомбами у пылающих хат, похоронил десятки тысяч солдат, партизан, горожан, сельчан…

Пожалуйста, не включайте телевизор с прямой трансляцией — зайдите лучше к своим стареньким соседям, родственникам, позвоните тем, кто живет в ваших далеких родных деревнях. Поблагодарите.

Скажите, что помните и цените. Что разделяете боль утрат. Кто может — выпейте «сотку» в память о павших и не доживших. За здоровье уцелевших и, увы, доживающих. Скрасьте им этот горький день. Звонком. Задушевным разговором. Букетом. Теми же ста граммами.

Пусть кому-то «не жалко» на помпезный парад, а мы давайте не пожалеем души на память о том страшном времени, его жертвах и героях.

Инициаторы акции призывают белорусов присоединяться к акции: «Присылайте ваши фото, видео или делитесь ими в социальных сетях с хештегом #Безпарада и выигрывайте приз: книгу Василя Быкова».

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Напомним, ранее Андрей Дмитриев инициировал сбор подписей под коллективным иском против пресс-секретаря Минобороны Владимира Макарова. Чиновник накануне заявил, что «против военных парадов в Минске выступают идейные потомки Вильгельма Кубе».