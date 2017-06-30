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Экономика
30.06.2017
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Как долго евро будет дорожать?

В пятницу белорусский рубль продолжил заметное снижение к евро.

Из-за временного колебания курса евро не стоит драматизировать ситуацию на валютном рынке, считает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

— Для проведения ступенчатой девальвации предпосылок нет, вероятность резкой девальвации выглядит низкой, — оценивает эксперт.

Тем более, согласно статистическим данным, население по-прежнему сдает валюты больше, чем покупает.

—Это можно сказать и по июню — в этом месяце население оказало значительную поддержку золотовалютным резервам. Не будем забывать о поступивших средствах от размещения еврооблигаций и очередной транш от Евразийского фонда стабилизации и развития, — говорит Александр Муха.

Рост курса евро эксперт, в первую очередь, связывает с падением цен на нефть.

— Это вызвало негативное воздействие на курс российского рубля по отношению к иностранным валютам, — отмечает аналитик.

По его мнению, тренд на рост курса евро продлится недолго и это позволит поддержать ценовую конкурентоспособность белорусских экспортеров на внешних рынках.

Болточко: Прогнозировать развитие событий достаточно сложно

— Хотя по статистике основные расчеты на внешних рынках наши экспортеры проводят в долларах США и российских рублях, есть относительно большая доля тех, кто работает с европейской валютой. И для этой части экспортеров в сложившейся ситуации определенно есть положительный момент, — соглашается экономист «Либерального клуба» Антон Болточко.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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