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Политика
30.06.2017
Кирилл Иванов
Что Лукашенко дарил медиабоссам в первый день визита в Москву

Подарок «засветил» главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Накануне Александр Лукашенко отправился в Москву для участия в заседание Высшего государственного совета союзного государства. В четверг он встретился с руководителями российских СМИ Клуба главных редакторов в ТАСС.

Побеседовать с визитером пришли гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и другие.

Упитанный и довольный Лукашенко в Instagram. Фотофакт

О том, какие подарки с собой привез белорусский гость, рассказал на своей странице в Instagram Алексей Венедиктов. На фото изображена подарочная водка «Президент», подпись под снимком гласит: «Президент Лукашенко не оставил без внимания».

Подписчики Венедиктова нескромно спрашивают, привез ли Лукашенко с собой копченое сало и «как с ним можно побухать».

Судя по всему, Лукашенко привез российским медиабоссам именно ту водку, которую разливают на минском «Кристалле» исключительно «только для него». Как разузнала «Салідарнасць» в 2014-м, этой водки нет в свободной продаже.

Во время «Большого разговора» в феврале этого года глава государства назвал водку «Президент» уникальной. И что второй такой водки, в мире больше нет: сколько бы ее ни выпил, утром голова светлая.

Как российские СМИ отреагировали на приезд Лукашенко

Ведущие издания России по состоянию на первую половину пятницы либо хранят молчание, либо ограничились кратким анонсом.

Основательный прогноз о предстоящей в пятницу встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина подготовила Газета.ru. Издание предполагает, что основной темой для обсуждения станет не экономика, а «миграционно-визовые вопросы, неожиданно обострившиеся с начала года».

 
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