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Общество
30.06.2017
TUT.BY
На Мозырском НПЗ запретили пользоваться мобильниками: «Как теперь позвонить ребенку?»

Рабочим крупного белорусского предприятия о нововведении сообщили 29 июня. В ближайшее время на НПЗ ждут приказа по производству.

По словам сотрудников, тем, кто ослушается, грозит в лучшем случае остаться без премии, в худшем — увольнение или непродление контракта.

— Вчера собрались руководители, все обсудили, а после обеда начальники цехов в журнале распоряжений сказали ставить подписи. Говорят, сегодня уже будет приказ по заводу. Нам объяснили, что в России два завода остановили работу из-за какого-то вируса — вирус прошел по системе и завод стал. Но рабочие, если честно, в это слабо верят. Думаем, что скорее всего это сделано для того, чтобы люди не расслаблялись в рабочее время, — рассказал TUT.BY сотрудник предприятия.

На территорию НПЗ мобильные телефоны проносить можно, но только до раздевалки. Когда работник идет в цех, на установки, там пользоваться мобильником уже нельзя. Общение внутри предприятия — по радиосвязи или местным телефонам.

Еще один собеседник, работающий на НПЗ, рассказал, что многие шокированы таким распоряжением. Если попадешься с мобильником первый раз — лишают премии, во второй — могут уволить или не продлить контракт.

— Большинство, кто работает на установках — семейные. И представьте — ребенок пошел в школу или остался один дома. А как родителю позвонить и спросить, где и как он? Все ли в порядке? Никак, потому что нельзя под угрозой увольнения.

Официальный комментарий от руководства Мозырского НПЗ получить не удалось. С начальством секретарь приемной соединять категорически отказалась по подобным вопросам. Заместитель генерального директора по идеологической работе, до которого все же удалось дозвониться, сославшись на «чрезвычайную занятость и нехватку времени» попросил перезвонить после выходных.

 
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