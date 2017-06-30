В Барановичах дерзко ограбили бизнесмена: «Думал, что убьют»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На Мозырском НПЗ запретили пользоваться мобильниками: «Как теперь позвонить ребенку?»
Упитанный и довольный Лукашенко в Instagram. Фотофакт
Дожди и грозы продолжатся
Житель с Тракторного: «А я готов ехать в каменные джунгли, в эту вашу Каменную Горку»
Глава СК: «Сегодня будут отпущены все фигуранты дела «Белого легиона»
Открылась выставка с ранее неизвестными рисунками Беларуси 100-летней давности
Красный пикап, как в компьютерной игре, наматывал круги от полиции штата Индиана
Лига Европы: Минское «Динамо» с трудом выиграло дома у любителей с Фарер
Во что обойдется белорусам громкий успех еврооблигаций
Прокопеня: «Я — номер один в стране по подоходному налогу»
Прокурор запросил по делу ошмянских таможенников до 12,5 лет колонии
В Беларуси сократили страховой стаж военным и ухаживающим за инвалидами
Веселый Лукашенко и главные редакторы российских СМИ
Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова признаны виновными
Минчанин показал половой орган репетиции парада. Ему грозит до трех лет
В Минске мужчина напал на водителя и грозил ОМОНу покончить с собой
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Два красноречивых фото с прогона военной техники по Минску
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
«Что-то упало на головы начальства в Минобразовании»
«Вазьміце вось гэтую каўбасу.
Гэта з «Александрыі», з лукашэнкаўскага калхоза»
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского
«Белорусы очень обижены на Лукашенко»
«Дуэль»: Страсти по Коле
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
«Лучше не светиться». Три истории белорусов, которые работают нелегально
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотография, из-за которой могут прикрыть гомельские «Сильные новости»
Дворец наслаждений
Обнаженные супермодели в одном календаре
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
30.06.2017
Алена Серикова, intex-press
В Барановичах дерзко ограбили бизнесмена: «Думал, что убьют»

Он обещает вознаграждение в 4000 рублей за помощь в розыске преступников.

Два преступника проникли в квартиру и напали на барановичского бизнесмена в ночь на 13 июня. Бандиты связали его, избили и забрали крупную сумму денег. Мужчина объявил награду в 4000 рублей тому, кто поможет установить личности преступников.

Около трех часов ночи неизвестные проникли через балкон в квартиру на третьем этаже одной из пятиэтажек на улице Жукова. 44-летний хозяин квартиры был дома один. Злоумышленники связали его и потребовали отдать им деньги. Забрав их, бандиты скрылись с места преступления.

Золотую цепь не забрали

Около 6 утра 13 июня всех жителей этого дома на улице Жукова стали будить милиционеры. У сонных жильцов спрашивали, кто и что видел, как открывается вход на крышу, у кого хранятся от него ключи. Происшествие взбудоражило местных: ничего подобного здесь не было. И хотя достоверной информации ни у кого нет, жильцы рассказывают различные подробности случившегося.

– Я слышал от милиционеров, что в момент нападения у бизнесмена на шее была золотая цепь. Но ее не забрали. Страшно это – возвращаются 90-е. Скоро уже и паяльники в ход пойдут, – рассказывает один из соседей предпринимателя.

Другая соседка предположила, что злоумышленники проникли в квартиру мужчины через незастекленный балкон.

– А еще говорят, что Беларусь – спокойная страна. Хорошо, что он хоть живой остался, – говорит женщина.

«Боялся, что убьют»

По словам бизнесмена, предчувствий или тревоги накануне нападения у него не было. Как и в обычный день, он просто лег спать. Это была ночь накануне праздника: 13 июня у мужчины как раз день рождения. Отмечать его он собирался с семьей. Но с травмами попал в больницу.

– Я проснулся от того, что мне связывают руки. Потом меня ударили в глаз. У них был нож, поэтому я сразу сказал, где лежат деньги – боялся, что они меня убьют, – рассказывает мужчина.

Мыслей оказать сопротивление бандитам или бежать у бизнесмена не было.

– Я не знал, кто на меня напал. Если бы это были какие-нибудь подростки, конечно, можно было бы защищаться. Но когда меня ударили по лицу, я понял, что дело серьезное и лучше не сопротивляться. Я был в стрессовой ситуации, стал быстро соображать, но с жизнью не прощался. Сразу после их ухода я освободился от веревок и побежал к соседям, – рассказывает мужчина.

Бандиты забрали у бизнесмена только деньги – золото и бытовая техника остались нетронутыми.

– На золоте можно «погореть», если будешь его сдавать. А бытовая техника – кому она нужна? Она тяжелая, и ее трудно вынести, – считает бизнесмен.

Сколько денег было похищено, следствие не раскрывает.

«Вряд ли они работали «без наводки»

Ничего подобного мужчина в своей жизни не переживал. Он не скрывает, что в 90-х встречался с преступниками, «но не так близко и не так жестко».

– Я не исключал, что меня могут убить даже после того, как заберут деньги. И в той ситуации мое поведение было единственно правильным. Я не жалею, что отдал деньги – сейчас я бы поступил точно так же, – рассказывает он.

Кто мог напасть на него, бизнесмен не знает.

– Я думаю много на кого. Даже на тех, кому мог лет пять назад сказать, где храню деньги. Но не думаю, что это связано с моим бизнесом: в Барановичах много предпринимателей гораздо богаче меня. Но и вряд ли это были люди, которые работали «без наводки» и по случайности забрались именно на мой балкон, – говорит он.

Сейчас мужчина настроен как можно быстрее вернуться к работе.

– Буду ли я застеклять балкон после этого случая – не знаю. А сигнализацию, скорее всего, поставлю. Ну а деньги я еще заработаю – это не самая страшная потеря. Жалко только, что потратил их на бандитов. Но главное, что я остался жив, – говорит бизнесмен.

Объявляет вознаграждение

Подробности нападения мужчина не раскрывает – идет следствие, и, по его мнению, это может помешать найти преступников. Но и сидеть сложа руки он также не намерен. Бизнесмен объявляет награду тому, кто поможет раскрыть преступление.

– Я обещаю вознаграждение в сумме 4000 рублей тому, кто поможет установить личности преступников. Тех, кто знает этих бандитов, прошу позвонить мне по номеру +37529-729-29-90, – говорит он.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело за разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере. На момент выхода статьи преступников еще не нашли. 20 июня мужчину выписали из больницы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
День сурка, растянувшийся на двадцать лет
Дети шпионов
Эксперт: У России больше нет подушки безопасности
«Пушной зверек машет лапкой жителям страны с подобными показателями экономики»
«Для меня Сталин — это классический людоед, который жрал своих детей»
Чем шокировал на суде «батюшка со свастикой»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY