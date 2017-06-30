В Барановичах дерзко ограбили бизнесмена: «Думал, что убьют»

Он обещает вознаграждение в 4000 рублей за помощь в розыске преступников.

Два преступника проникли в квартиру и напали на барановичского бизнесмена в ночь на 13 июня. Бандиты связали его, избили и забрали крупную сумму денег. Мужчина объявил награду в 4000 рублей тому, кто поможет установить личности преступников.

Около трех часов ночи неизвестные проникли через балкон в квартиру на третьем этаже одной из пятиэтажек на улице Жукова. 44-летний хозяин квартиры был дома один. Злоумышленники связали его и потребовали отдать им деньги. Забрав их, бандиты скрылись с места преступления.

Золотую цепь не забрали

Около 6 утра 13 июня всех жителей этого дома на улице Жукова стали будить милиционеры. У сонных жильцов спрашивали, кто и что видел, как открывается вход на крышу, у кого хранятся от него ключи. Происшествие взбудоражило местных: ничего подобного здесь не было. И хотя достоверной информации ни у кого нет, жильцы рассказывают различные подробности случившегося.

– Я слышал от милиционеров, что в момент нападения у бизнесмена на шее была золотая цепь. Но ее не забрали. Страшно это – возвращаются 90-е. Скоро уже и паяльники в ход пойдут, – рассказывает один из соседей предпринимателя.

Другая соседка предположила, что злоумышленники проникли в квартиру мужчины через незастекленный балкон.

– А еще говорят, что Беларусь – спокойная страна. Хорошо, что он хоть живой остался, – говорит женщина.

«Боялся, что убьют»

По словам бизнесмена, предчувствий или тревоги накануне нападения у него не было. Как и в обычный день, он просто лег спать. Это была ночь накануне праздника: 13 июня у мужчины как раз день рождения. Отмечать его он собирался с семьей. Но с травмами попал в больницу.

– Я проснулся от того, что мне связывают руки. Потом меня ударили в глаз. У них был нож, поэтому я сразу сказал, где лежат деньги – боялся, что они меня убьют, – рассказывает мужчина.

Мыслей оказать сопротивление бандитам или бежать у бизнесмена не было.

– Я не знал, кто на меня напал. Если бы это были какие-нибудь подростки, конечно, можно было бы защищаться. Но когда меня ударили по лицу, я понял, что дело серьезное и лучше не сопротивляться. Я был в стрессовой ситуации, стал быстро соображать, но с жизнью не прощался. Сразу после их ухода я освободился от веревок и побежал к соседям, – рассказывает мужчина.

Бандиты забрали у бизнесмена только деньги – золото и бытовая техника остались нетронутыми.

– На золоте можно «погореть», если будешь его сдавать. А бытовая техника – кому она нужна? Она тяжелая, и ее трудно вынести, – считает бизнесмен.

Сколько денег было похищено, следствие не раскрывает.

«Вряд ли они работали «без наводки»

Ничего подобного мужчина в своей жизни не переживал. Он не скрывает, что в 90-х встречался с преступниками, «но не так близко и не так жестко».

– Я не исключал, что меня могут убить даже после того, как заберут деньги. И в той ситуации мое поведение было единственно правильным. Я не жалею, что отдал деньги – сейчас я бы поступил точно так же, – рассказывает он.

Кто мог напасть на него, бизнесмен не знает.

– Я думаю много на кого. Даже на тех, кому мог лет пять назад сказать, где храню деньги. Но не думаю, что это связано с моим бизнесом: в Барановичах много предпринимателей гораздо богаче меня. Но и вряд ли это были люди, которые работали «без наводки» и по случайности забрались именно на мой балкон, – говорит он.

Сейчас мужчина настроен как можно быстрее вернуться к работе.

– Буду ли я застеклять балкон после этого случая – не знаю. А сигнализацию, скорее всего, поставлю. Ну а деньги я еще заработаю – это не самая страшная потеря. Жалко только, что потратил их на бандитов. Но главное, что я остался жив, – говорит бизнесмен.

Объявляет вознаграждение

Подробности нападения мужчина не раскрывает – идет следствие, и, по его мнению, это может помешать найти преступников. Но и сидеть сложа руки он также не намерен. Бизнесмен объявляет награду тому, кто поможет раскрыть преступление.

– Я обещаю вознаграждение в сумме 4000 рублей тому, кто поможет установить личности преступников. Тех, кто знает этих бандитов, прошу позвонить мне по номеру +37529-729-29-90, – говорит он.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело за разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере. На момент выхода статьи преступников еще не нашли. 20 июня мужчину выписали из больницы.